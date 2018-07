Editorial – Mais um aumento

Reportagem de O Regional de hoje mostra que o preço do gás de cozinha pode chegar a R$ 78 nesta semana em Catanduva. Foram dois reajustes anunciados neste mês, o primeiro da Petrobras e o segundo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esses valores já teriam sido apresentados aos revendedores que devem analisar o dia em que repassarão para cada consumidor. A situação está cada vez mais difícil para a população. Aumento do gás, aumento de combustíveis, aumento de pedágio, aumento na passagem de ônibus intermunicipal, só ouvimos falar em aumento, reajuste da conta de energia e tantos outros. As condições só tendem a piorar e, pelo andar da carruagem aumentar o número de pessoas que precisam de apoio do governo, para manter suas famílias. Esperamos não chegar em um ponto em que as cidades, estados e país tenham um aumento na população em situação economicamente paupérrima.