Editorial – Impasse continua

Termina amanhã o contrato da prefeitura com a Jundiá, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano em Catanduva. O que chama a atenção é que nenhuma solução foi apresentada até o momento para essa situação. Nossa reportagem questionou a STU que disse não ter novidades.

Esse impasse não só chama a atenção como preocupa quem utiliza os ônibus diariamente. Sabemos que o fluxo é intenso. O cartaz com o último horário foi fixado no terminal e é ao meio-dia de sábado. O que os trabalhadores farão na segunda-feira? E aqueles que vão ao médico? Ao centro? Alguma solução precisa ser apresentada. O tempo está terminando. Não só a nossa reportagem, como a população aguarda hoje por uma resposta definitiva.