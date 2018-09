Editorial – Herança para as novas gerações

A nossa história é uma das maiores heranças que podemos repassar para as novas gerações, assim como a educação. Hoje é Dia da Independência do Brasil, uma data que mais do que ser lembrada, deve nos fazer refletir sobre o país que temos hoje. Em ano de eleição, o que esperamos dos nossos representantes?

Como lidar com tantos assuntos negativos vindos direto do local onde deveria estar quem governa nosso país? Mais do que ficarmos sentados e assistindo a todos os problemas que já são conhecidos, devemos exercer o nosso poder de voto. Você acha nosso país independente? Que tipo de independência temos atualmente? Não só para nós catanduvenses, mas para a nossa nação, que história/herança você quer passar para seus filhos, netos e bisnetos? Que o povo possa comemorar essa data, com louvor e graça, não lamentar por tantos “e se” que pairam pela cabeça de cada um. A hora de lutar é agora.