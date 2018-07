Editorial – É água

Matéria de O Regional mostra que o nível de consumo de água para cada habitante em Catanduva é bem acima do recomendado pela OMS por dia. São 220 litros para cada 24 horas, o dobro do que pode ser usado em necessidades básicas de consumo e higiene.

O levantamento mostra que é muita água para os mais de 120 mil moradores da Cidade Feitiço. Em tempo de escassez de chuva não se pode brincar com um bem precioso como esse. Os níveis dos reservatórios estão mais baixos e o que nós podemos fazer não só diante dessa seca, mas sim durante o ano inteiro é ter uma consciência ambiental voltada para a preservação da água.

Não é de hoje que sabemos que ela faltará um dia, então não só para reduzir nossas contas mensais, mas também pensando nas próximas gerações, devemos nos policiar. Medidas simples como não deixar a torneira ligada ao escovar o dente ou lavar a louça já fazem toda a diferença. Pense nisso.