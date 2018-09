Editorial – Conectados até demais

A internet revolucionou o mundo, aproxima pessoas, acaba com distâncias, deixa todo mundo mais antenado. Mas reportagem de O Regional traz um alerta. 80% dos internautas que fize-ram parte de enquete, admitiram que procuram também na internet, dúvidas sobre a saúde. O que mostra que a maioria, está conectada até demais.

Essas buscas resultam não só em neuras ainda mais expressivas do que a realidade, como também em automedicação. Um assunto delicado e que pode resultar em erros em dosagens e complicações graves. Se o seu exame ficou pronto e quer saber o que o resultado diz, procure um médico. Ele é a pessoa certa não só para esclarecer as dúvidas pessoalmente, como também indicar o que pode ser feito para melhorar a sua saúde. Em um mundo tão conectado, o tradicional check-up não sai de moda e previne contra várias doenças.