Editorial – Combate deve continuar

Apesar de Catanduva estar fora do risco de surto de dengue, não há espaço para relaxar quando o assunto é o combate de focos do Aedes. O motivo é que a cidade agora está em alerta para zika, febre amarela e chikungunya, além da dengue.

Catanduva ficou com índice de larvas na casa dos 2,1%, resultado acima do tolerável pela OMS de 1%. Sabe quais foram os locais em que mais focos de Aedes foram encontrados? As garrafas, os baldes, as latas, os frascos e até a bandeja de geladeira. Se o objetivo é manter os casos da doença em queda, todos tem que fazer a sua parte.

O mosquito se aproveita de descuidos e todo cuidado é pouco quando estamos falando da saúde dos nossos amigos, familiares e vizinhos. Mantenha o quintal limpo e livre sua casa do perigo que o Aedes pode causar. Ou você prefere correr o risco de mortes e milhares de casos como em 2015?