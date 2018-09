Editorial – Bom exemplo

Foi se o tempo em que as crianças que tinham algum tipo de necessidade especial se sentiam isoladas porque nas escolas não recebiam o tratamento que elas realmente precisavam. Um bom exemplo é visto em reportagem de O Regional desta quinta, que mostra que 233 alunos são atendidos na rede municipal de ensino. Um bom exemplo entre tantos que temos, felizmente, na nossa cidade.

Lá eles recebem atendimento diferenciado, com suporte necessário. Uma forma de prepará-los para os desafios que vão encarar ao longo da formação. No final, ganham todos, as crianças que conseguem aprender na forma e no ritmo que possuem, os pais que conferem as conquistas a cada dia e também a cidade, que se torna destaque em boas práticas como essas.

Que esse número de atendimentos cresça cada vez mais e que Catanduva possa se tornar uma referência para que outros municípios possam se espelhar. Recentemente vimos que a inclusão das pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho ainda é tímida, mas quem sabe isso também mude nos próximos anos. A mudança começa por cada um de nós, assim como a inclusão.