Editorial – Boa notícia

Quem não gosta de uma boa notícia? Ainda mais quando ela vem acompanhada de respeito e gratidão? Fica melhor ainda. Justamente nesta quinta-feira é comemorado o Dia Nacional do Doador de Órgãos e dois dados chamam a atenção. O primeiro é que com uma campanha realizada pela Fundação Padre Albino, as doações dobraram em apenas dois meses. O segundo é que no acumulado de janeiro a setembro deste ano foram 67 doadores, resultado que é 139% maior do que o visto em doze meses de 2017. O que mostra que esse número pode cres-cer ainda mais.

Sabemos o quanto é difícil perder um ente querido, o momento é de dor, de luto, mas mesmo assim, esses familiares resolveram seguir um propósito maior e fazer o bem para tantas pessoas que estão na lista à espera de um transplante. Por conta da compatibilidade, essa espera pode durar anos. A doação de órgãos é um gesto de amor, amor para com seu ente querido que se foi e para com uma pessoa que você nem conhece, mas que já sente gratidão pela sua decisão. Pense nisso e principalmente fale sobre esse assunto com a sua família, já que a escolha é deles.