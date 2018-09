Editorial – Baixo consumo x aumento no preço

O Regional traz na edição de hoje duas matérias que impactam diretamente o bolso do catanduvense. A primeira delas até que de forma positiva, enquanto a outra explora o lado negativo. Os consumidores deixaram de consumir 4 mil Megawatt-horas (MWh) de energia só nos últimos dois anos. Apesar de expressivo em quantidade, no percentual, o resultado chega a ficar 1% menor. Por um lado, a consciência sobre o desperdício e pelo outro o alto valor da conta e, redução do consumo por isso. Já nos postos de combustíveis, a gasolina aumentou 4% na comparação com o valor apresentado em três semanas atrás. Chegando nos postos mais caros a R$ 4,77. Mais um pouquinho e o catanduvense pagará R$ 5 por cada litro do derivado do petróleo. Uma situação cada vez mais difícil para o consumir, principalmente aqui em Catanduva que a maioria da frota é movida, ainda, pela gasolina. Até quando a população aguentará esse abuso no valor? Dificil prever, mas já está ficando praticamente impossível utilizar um automóvel a gasolina.