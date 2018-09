Editorial – Até o clima não tem ajudado

Diante de um cenário tão complicado no país, onde tudo sofre aumento – gasolina, alimentos, alugueis, transporte, dentre outros. Algo está escasso. A chuva. E essa falta de chuva também não tem ajudado os catanduvenses e paulistas de modo geral. A umidade do ar chegou a 18% aumentando o índice de doenças respiratórias e, sem nenhuma gota de chuva, chega à nossa conta de energia elétrica mais uma tarifa. A de bandeira vermelha para o mês. Estar “desgostoso” sobre como as coisas andam no país praticamente é chover no molhado, porque por mais que haja reivindicações, a princípio, o sinal de melhora, parece estar longe de ocorrer. Pensamos então que para isso, temos no mês que vem uma importante missão. E torcemos agora para pelo menos uma chuvinha, para melhorar a saúde de quem enfrenta essa seca.