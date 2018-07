Editorial – Alerta aos pais

Uma doença que até então estava erradicada de todo o país ameaça retornar. É o sarampo que já tem casos investigados em São José do Rio Preto e uma confirmação em Ribeirão Preto. O alerta é aos pais, para que vacinem seus filhos. Saúde é coisa séria e a baixa procura pelas principais doses que imunizam os pequenos para a vida toda infelizmente se tornou uma realidade, inclusive em Catanduva.

A Campanha contra Poliomielite, outra vacina importante que não anda tendo muita procura e Sarampo começa no próximo dia 6 de agosto, por isso, reserve um tempo no seu dia e leve seu filho até a unidade de saúde mais próxima. A meta é imunizar 5 mil crianças, muitas delas com menos de um ano, período em que sabemos da importância de vacinas que protegem contra tantas doenças. Até o momento a medida é preventiva, mas para que Catanduva não volte a ter registros é preciso proteger. Mais do que dar segurança física, a imunização protege para a vida toda.