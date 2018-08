Editorial – 20% em dois dias

A campanha vacinal contra o sarampo e a poliomielite termina amanhã e até lá, 20% do público-alvo deve ser imunizado. Nos últimos dias, só com muita busca ativa é que a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu chegar a 75%. A mobilização reúne professores, agentes de saúde e o apelo sobre a importância da proteção feito de casa em casa.

Devem ser imunizadas as crianças com até cinco anos, o que corresponde a cinco mil meninos e meninas. A pergunta que fica é – será que em apenas dois dias a meta será alcançada? Ou não? Vale ressaltar que doenças até então “esquecidas” estão voltando e essa falta de preocupação com a campanha por parte de alguns pais é algo alarmante. O ideal seria que voluntariamente os pais fossem até a unidade básica de saúde mais próxima, mas não é o que é visto em Catanduva e em tantas cidades do Brasil. O que não podemos deixar é que nossas crianças fiquem desprotegidas por falta dos próprios pais.