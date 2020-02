Drones, um mercado com boas perspectivas

Os Vants (Veículos Aéreos Não Tripulatos), também conhecidos como drones, vêm ganhando mercados e sua aplicação cresce a cada ano. A ferramenta tecnológica aponta para novos e inusitados usos, ampliando suas boas perspectivas. O equipamento se popularizou nos últimos anos pela extensa utilização em fotografias aéreas. As redes de televisão adquiriram diversas unidades e permitiram um outro olhar sobre a paisagem. Até mesmo um programa especial passou a mostrar regiões vistas de cima.

Na agricultura, o drone tem sido aplicado para o monitoramento de diversas culturas e, com tecnologia embarcada, contribui para detectar possíveis infestações ou até mesmo quebra na safra. Com um mapeamento detalhado, o produtor pode programar a aplicação de defensivos agrícolas apenas nas áreas afetadas, também por um Vant.

As empresas de energia elétrica passaram a utilizar os drones na checagem da rede de transmissão. Nas grandes cidades, a polícia tem nesse equipamento um aliado importante para a gestão do trânsito, entre outras aplicações.

Nascidos como uma ferramenta bélica na Segunda Guerra Mundial, com o surgimento do primeiro míssil moderno guiado, os Vants assumiram o papel de espiões ou importante instrumento de vigilância. Com o decorrer das décadas, os drones ganharam autonomia e já são capazes de realizar missões em grandes distâncias. Todos esses usos têm permitido reduzir a exposição humana aos riscos inerentes de algumas profissões. No futuro, a redução desses riscos será ainda maior.

Em janeiro de 2020, a Embraer assinou um acordo de cooperação com a start up Elroy Air. A parceria vai permitir o desenvolvimento de tecnologias no setor de transporte de carga aérea autônoma. De olho no crescimento do comércio eletrônico, a Embraer aposta nos Vants como solução que garante maior flexibilidade, reduz custos, facilita a logística, oferecendo uma alternativa para o transporte de cargas.

O avanço do uso de drones, principalmente pela Embraer, vai ampliar um importante mercado para a indústria nacional. Temos ainda desafios no quesito segurança no uso intensivo dessa ferramenta. Por isso, a autoridade aeronáutica precisa acompanhar a evolução da demanda tecnológica, garantindo tranquilidade para a população.

Shailon Ian

engenheiro, CEO da Vinci Aeronáutica e fundador do Centro de Treinamento Online em Aviação Civil Vinci Ideas.

