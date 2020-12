DRAGÕES OU REPTILIANOS: COM SHELL Y ANN E VELUDO. 05.09.2020 – PARTE I

Diferentes civilizações: a nossa galáxia é constituída por algumas Espécies Matriz: adâmicas, terrícolas, marcianos e Iparianos com pequenas diferenças na cor, no formato da cabeça, membros, número de dedos, formato das orelhas, tamanho dos olhos, número de dentes ou ausência deles; essa conformação adâmica é a mais numerosa da via láctea. Em seguida, em número de civilizações vem a espécie dos reptilianos que é dividida em diferentes seguimentos como: 1) os que são répteis puros, aqueles que são evoluídos dos ofídios (animais); 2) aqueles que são misturados com zeta reticulianos (um tipo de grey), ou adâmicos. Os reptilianos podem ser verdes, vermelhos, amarelos, cinzas e negros. A pele do reptiliano é significativamente mais grossa do que a dos adâmicos, formada por escamas redondas, retangulares, quadradas, ovaladas ou amorfas (várias em uma civilização). A maioria dos reptilianos possue projeções ou cornos (protuberância na cabeça e coluna). Alguns reptilianos mantém cauda, a maioria não tem. Os reptilianos ofídios têm a pele menos grossa, delicada, com diversas colorações e são os mais belos; têm a cabeça ovalada e olhos capazes de enxergar a grande distância, a língua é bífida (com duas pontas), têm dentes e são hominais (cabeça, tronco e membros eretos) e isto os distinguem dos demais reptilianos por serem mais delicados e não serem belicosos; 3) Os reticulianos, um povo com pele similar à dos golfinhos, formada por micro escamas geralmente frias, nas cores branca, amarela, marrom claro, diversos tons de cinza, com cabeça proporcionalmente maior ao corpo, com olhos grandes, cérebro avantajado, principalmente o frontal. Há outras espécies na galáxia que são menos relevantes na estatística, mas não menos relevantes para a evolução da galáxia como os felinos; também as baleias e os golfinhos pois há planetas que são essencialmente aquáticos, estes planetas são habitados por cetáceos, alguns de extrema evolução. Voltando aos dragões. A PARTE CÓSMICA DOS DRAGÕES OU REPTILIANOS: no conceito terrestre os reptilianos são tidos como maus o que é um erro. Os reptilianos têm diversos níveis evolutivos. Ex.: um dos planetas a receber os exilados da Terra é de adâmicos, em outro é de reptilianos, outros de insetoides. Os reptilianos vivem em muitos planetas. Nesta galáxia vivem em planetas do sistema de Órion, de Vega e no nosso sistema solar, em luas de Saturno e Júpiter. Os terrícolas julgam os extraterrestres pela aparência, errado, pois muitos se apresentam como anjos e são do mal. Os reptilianos fazem parte da Confederação há mais de oitocentos anos. Uma das raças fundadoras do Conselho de Dragões é constituída de reptilianos de alta hierarquia, de muita evolução, não chegando a serem crísticos, mas são prepostos. Este Conselho rege o braço de Órion e é respeitado em inúmeras galáxias, pois já são seres purificados. Esses dragões primaram pela evolução da fraternidade trabalhando muito em diversos planetas como aqui na Terra. Na idade média combateram os seres da chamada As Cruzadas onde os mais trevosos foram encarcerados, pois queriam evitar o nascimento de Jesus. Os dragões na idade média combateram os draconianos, magos negros, tanto da Lemúria, Atlântida e Nibiruanos aqui desencarnados e encarcerados ficando aqui por pesadas dívidas contraídas. Esses dragões trabalhavam ao lado da luz para conter o mal que fragilizou o planeta por mil anos com guerras e desavenças entre os povos. Nesse contexto as culturas orientais e no México os maias com os astecas. O símbolo quetzalcoatl (mexicano) da serpente plumada é a representação do dragão vermelho que fez toda a guarda das Américas para evitar o ódio da Era Medieval. Portanto, as Américas foram poupadas desse ódio acontecido na Ásia e na Europa. Os dragões possuem um conselho que delibera as relações com planetas do sistema de Órion, Conselhos Solares e está ligado a Jesus, regente maior do sistema solar. Quando se fala em dragões há que se diferenciar, pois boa parte da civilização da Terra foi implantada pelos dragões a pedido de Jesus. Aqui também apartaram reptilianos que vinham piratear minérios e seres para pesquisas genéticas. Estes seres sofreram grandes derrotas, panes em naves, briga entre eles, ataques dos principais inimigos insetóides que atacam em grupos de enxames. Hoje a maioria dos insetóides já é confederada. Muitos dos aqui exilados são reptilianos de Capela, outros exilados são adâmicos insetóides encarnados aqui no homus eréctus, depois no homo sapiens na quarta raça humana. Eles não tinham evolução moral e o sentimento de poder dizimou centenas de tribos por questões banais. Ao reencarnarem na Atlântida junto com orianos e reptilianos, todos, pelo despreparo, levaram ao afundamento do continente Atlânte. Os reptilianos optam em podar o mal pela raiz e estão sempre nas disputas. Shell Y Ann, Mônica e Margarete já foram reptilianas. Durante a guerra de Órion a Terra tinha uma essência rebelde que atraia outras essências iguais, e a guerra entre esses redutos dos reptilianos rebeldes levou pelo apoio da Confederação aos insetóides, à destruição do principal planeta deles e com a saída de muitas naves aportadas na Terra. Aqui, no continente africano estabeleceram com a humanidade sapien, sapien uma dominação nada fraterna. Queriam ser adorados, alimentados e exigiam sacrifícios de sangue. Os draconianos começam a encarnar e formaram as famílias importantes da Terra, unindo-se quando desencarnados em virtude da quarentena da Terra após o dilúvio bíblico: ninguém saía e quem entrava era para tratamento. Esses seres uniram-se a atlantes, lemurianos, nibiruanos e outros seres aprisionados em planos umbralinos do umbral grosso ou denso. Esses draconianos unidos a esses outros povos iniciaram a magia negra denominada magos negros, e unidos formaram um governo oculto, com casamento entre eles para preservar o DNA ou sangue azul que até hoje mantém a humanidade sob rédeas. Atualmente há uma briga entre eles: draconianos e magos negros eram aliados e agora são adversários e cada grupo quer pra si o controle para continuar dominando o planeta. Este período atual é crítico para a humanidade terrena e a verdade precisa vir à tona. Não é o belo que é bom e sim o bom que é belo. Nota. Nota. Entende-se que Shell Y Ann é uma habitante do planeta Iparian, das Plêiades na Constelação de Touros. Ela tem corpo físico menos denso do que o nosso, pois pertence à quinta dimensão. Faz parte de um projeto de auxilio nesta época de transição planetária. Ela e demais componentes do projeto vivem em uma enorme nave situada a milhares de quilômetros da atmosfera terrestre. Ela se desloca em corpo espiritual e, por telepatia, fala através da sensitiva Dra. Mônica de Medeiros.

José Luiz Ferreira

José Luiz Ferreira
contabilista e poeta.

