DRAGÕES OU REPTILIANOS: C0M VELUDO: PARTE II

Tem origem reptiliana, um lagarto bonito, diz ele. Teve uma existência na França, era um nobre senhor e convivia com a elite da época, teve dois filhos nada recomendáveis, segundo ele. O Conselho de dragões é entendido como seres enormes que possuem uma energia flamejante com o poder de incinerar pessoas. Esta espécie de ser detém a energia solar e os do Conselho são ligados a Jesus que buscam a paz e o entendimento. Aqui na Terra não tem ninguém do Conselho encarnado, pois não há reciprocidade quântica. Os denominados draconianos e dragões são uma sub-raça reptiliana. Na Terra estão os draconianos, as famílias de reptilianos e são malévolos porque são movidos pelo medo e este impõe o poder, o controle. Eles estabeleceram alianças e no governo oculto tem: adâmicos, atlantes, oreanos, pleiadianos, felinos, insetóides, zeta reticulianos, reptilianos, humanos. Eles são seres que se comprazem no mal. Ideologia: não existe Deus e a ordem somos nós que fazemos, afirmam eles. São inteligentes e vendem uma ideologia de poder. Para eles a Lei do Carma não existe, mas acreditam na reencarnação embora não conseguissem fazer híbridos para possibilitar a reencarnação; depois, com o auxilio dos Ets, fizeram híbridos, assim como a Confederação também os fizeram. Os índigos e cristais são híbridos da Confederação e são protótipos da nova raça humana. Os primeiros lavraram, mas os cristais semeiam. Os híbridos feitos pelos draconianos são outros e são para a colonização do planeta Terra, pertencem ao umbral grosso e estão reencarnando. A espiritualidade superior permite porque tem que haver reencarnação, pois no corpo físico com o livre arbítrio limitado, a alma reflete e escolhe. Reencarnando a alma pode mudar de ideia e priorizar o respeito ao semelhante. Esse é o jogo da espiritualidade. Os primeiros híbridos encarnados deram errado, pois eram magos negros ou espíritos com grande carisma, com muito poder e pouca moral, tanto é que continuam enganando. Nem todos os híbridos draconianos deram errado. A verdade é que Deus não quer perder ninguém e quando um espirito emperra na porta da evolução há uma perda de energia quântica, pois aquela mônada demora mais para voltar à UNIDADE. Em períodos de transição planetária como na Terra a espiritualidade acolhe o interesse de quantos queiram aproveitar a oportunidade para evoluir; são espíritos draconianos que passam pelo processo de alteração genética, reencarnam e cumprem os seus afazeres. Muitos são pessoas amargas e difíceis, mas estão vencendo seus medos. Há muito hibrido draconiano encarnado na América do Norte, México, Coréia do Norte e China. O planeta está sendo disputado por duas facções que querem o domínio e brigam entre si: os draconianos (magos negros) que não têm híbridos e os reptilianos que possuem os seus híbridos e levam vantagem. Nos contornos da Terra há uma verdadeira batalha (naves) não só entre essas duas raças, como também eles contra as forças da luz. O planeta está envolvido por naves confederadas, confederados encarnados para alavancar a educação e quebrar paradigmas religiosos; afinal ninguém precisa ser doutrinado porque a verdade soma, engrandece. O que seria dos governantes da Terra se o povo soubesse que há uma forma melhor de se viver e não essa pregada pelas hostes comunistas e capitalistas. MEU ADENDO: No plano material (o nosso) é uma disputa tipo jogo de xadrez, acadêmico, cultural e de domínio em todas as áreas e cada lado movimenta uma peça no tabuleiro. Resumindo: a partida começou no Antigo Egito e perdura até os dias de hoje. O primeiro lance do jogo foi a criação das religiões. O segundo lance do jogo foi a implementação da Nova O. Mundial com todos os seus tentáculos: famílias ricas, Rockfeller, Rotshchild, George Soros, facção Jesuíta no Vaticano comandando o ensino, bancos e laboratórios; inclusive o projeto EMA para redução da humanidade com centena de milhares de caixões funerários, o sequestro de milhares de crianças para pedofilia, tráfico de órgãos e experiências genéticas; tudo ardilosamente preparado em túneis, agora descobertos e propagados pela mídia. A covid 19 é a maior tentativa para falir todas as nações e finalizar o domínio. A previsão é de que até o ano de 2057 os acontecimentos geofísicos estejam finalizados para, então, iniciar-se o processo de regeneração da humanidade terrestre. Estaremos então mais integrados na quinta dimensão: nova humanidade, novas práticas em consonância com os desígnios do Criador. Novas tecnologias e intercâmbio com civilizações planetárias mais evoluídas. Não haverá religião. Preparemo-nos para profundas mudanças que já começam acontecer. Esta é uma época de imperdível oportunidade para refletir e escolher entre o bem e o mal, pois os bons ficam. Os maus serão banidos. É a LEI MAIOR que se cumpre. Penso: o que a nós, terráqueos, nos aborrece é a diversidade de raças, algumas tão diferentes fisicamente, outras tão más e todas elas dominando altas tecnologias, viajando por lugares tão distantes na nossa galáxia. E aqui, por inocência ou desleixo, nos permitimos ser conduzidos pela Nova O. Mundial e suas religiões. Hoje eu compreendo que Deus é uma ENERGIA criadora, que tudo se materializa nessa fonte. Seus filhos são os criadores primordiais que semeiam sistemas planetários e vida. É um constante criar que se materializa no átomo ao anjo, isto é, que emerge na fonte ou onda quântica como átomo, evolui nos sistemas planetários, ascensiona e volta ao Todo como Co-criador. A caminhada no decurso dos bilhões de anos, pela imposição do livre arbítrio que gera escolhas, costuma ser difícil e cruel, entretanto, no equilíbrio das Leis Cósmicas, todo mal é ressarcido. Temos que bem dizer e reconhecer a audácia e coragem do presidente Donald Trump, um homem rico que põe em risco a própria vida para preservar a liberdade dos povos enfrentando tantos canalhas: graças a ele o projeto “Nova Ordem da Terra” está sendo implantado. Nunca a eleição de um presidente americano foi tão importante para o mundo.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta.

Email: jlmirria@gmail.com

Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

