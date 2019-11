Pai, acabei de ler que, durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas estavam sendo dizimadas nas trincheiras — não pelo fogo adversário — mas pela febre. Entretanto, os alemães haviam acabado de descobrir a aspirina, o ácido acetil salicílico. O laboratório era o da Bayer. Os aliados sabiam que, se viessem a conhecer a fórmula da aspirina, as vidas de centenas de milhares de soldados seriam poupadas. Foi assim que os antagonistas tomaram acento a uma mesa. E negociaram. Como amigos. Como se não fossem inimigos. Os alemães concordaram em passar aos aliados a fórmula da aspirina. Em troca, receberam, de mão beijada, o país de Camarões. Faz sentido um país inimigo ajudar o outro? E continuar guerreando?

— Pois é. Milhões de cidadãos de pacato país como o Camarões, escondido num modesto canto do mundo, foram trocados por um comprimido. E a eles fizeram companhia suas terras, esposas, filhos, parentes, amigos, sonhos, idéias e ideais.

O pai fez uma pausa para acrescentar:

— Só para ter uma idéia, na Primeira Guerra Mundial, por ocasião do Natal, as armas eram ensarilhadas. Os inimigos se confraternizavam. Em seguida, reiniciavam a carnificina…

— É. Essa é a humanidade da qual fazemos parte!

— Quer mais, filho? A Romênia, quase no fim da Segunda Guerra, foi negociada num balcão. Os romenos, até àquele 23 de agosto, lutaram lado a lado com os alemães. Aí amanheceu dia diferente dos outros. Houve esta proclamação: nós nos enganamos de inimigos! Nossos inimigos são os alemães. Nossos aliados são os russos! Cada soldado romeno teve que trocar de lado. Em pleno campo de batalha, matar — ou tentar matar! — o alemão, até então seu aliado, e unir-se — ou tentar unir-se! — ao russo, até então seu inimigo. Quer situação mais esdrúxula e hedionda que essa? Imagine-se no campo de batalha, diante da situação: mata o seu aliado e alia-se àquele sobre quem até a bem pouco estava fazendo pontaria… E esse dia passou para a História como o Dia da Independência…

— Tudo por interesse?

— Tudo. A guerra não é questão armas. A guerra é questão de dinheiro. E a sede de poder. Meça pelo resultado. Veja se nessa equação há os elementos do tipo honra, dignidade, respeito, nobreza, causa de lutar.

— Nada…

— Vimos no Onze de Setembro. Por que tantos inocentes mortos? Por que Bush se voltou contra outro inimigo, que não Bin Laden? O filme Farenheigth 9/11 mostra isso muito bem…

— Pai. Isso sempre foi assim ou está ficando assim?

— Não sei. Não sei. Tenho cá minhas dúvidas. Ainda me lembro que, bem lá atrás, o pessoal das arquibancadas estava numa área de segurança. Só quem estivesse em campo, envolvido com a guerra, esse tipo de epidemia artificial criada pelo cérebro humano, é que corria riscos. E guerra era um negócio sério. Morrer pela pátria. Esse tipo de coisa. Nos tempos de paz, os filhos sepultavam os pais. Nos tempos de guerra, são os pais que sepultam os filhos. Quando podem. Hoje, sobra até para quem está em casa, pretendendo assistir a um joguinho de futebol pela tevê.

— Será que o Criador está satisfeito com Sua criação?

— Ele, que tudo sabe, sabe o que soubemos pela tevê: filha matando os pais… De maneira tão surpreendente quanto um trovão isolado, num dia de Sol, calmo e límpido. O horror baniu a razão. Para sempre!

— Talvez para ir ao Baile dos Órfãos… Átila, o huno, era assim: «No céu manda Deus! Na Terra, mando eu!» Ah! E a vida humana? Uma chama de vela bruxuleante. Só. O sangue passa a servir apenas para lavar as mãos da ambição. Nada mais que isso! A peste, a morte, os males se encarniçam na cabeceira de cada um de nós. Não há uma bússola moral!

— E as conseqüências?

— Que conseqüências, filho? Que conseqüências?

— Punição, pai. Pena. Cadeia. Esse tipo de coisa.

— Leia o noticiário. Não dê, num primeiro momento, atenção às opiniões contidas nos textos. Leia também a Revolução dos Bichos. E aí você vai ver que o autor do livro, George Orwell, tem razão: «todos são iguais perante a lei. Alguns, no entanto, são mais iguais que os outros».

Marcílio Dias

advogado

Vereador legislatura 2001/4

Exerceu a Presidência da OAB – 41ª

Foi diretor da Faculdade

de Administração

Ex-diretor da Escola Superior

de Advocacia da OAB

