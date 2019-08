No dia 1º de setembro é comemorado o dia do profissional que promove a saúde e a qualidade de vida da população, o profissional de educação física. A data coincide com o dia em que a profissão foi regulamentada, em 1998, com a Lei 9696/98, na qual foram criados os Conselhos Estaduais e Federal de Educação Física. Neste dia destaca-se a importância da profissão que colabora na preparação de habilidades físicas e mentais de crianças e adultos.

As áreas de atuação são diversas, desde escolas, academias, clubes, hospitais a órgãos governamentais. O acompanhamento de um profissional de educação física durante a realização de exercícios é de primordial importância, seja no âmbito escolar ou voltado para o treinamento esportivo. Para atuar na área, é necessário ter curso superior e estar devidamente registrado no conselho profissional da categoria, pois a falta de registro configura em exercício ilegal da profissão.

Atualmente, o curso de graduação em educação física é dividido em duas modalidades: licenciatura e bacharelado. Os licenciados têm sua formação voltada para trabalhar na educação básica com aulas de educação física em escolas. Por sua vez, o bacharel atua com treinamento esportivo, reabilitação, recreação, academias e clubes esportivos.

Independentemente do campo de trabalho do licenciado ou bacharel, engana-se quem pensa que o curso de graduação consiste exclusivamente de disciplinas voltadas ao esporte. Os cursos são compostos também de disciplinas biológicas, tais como anatomia e fisiologia, bem como de sociologia do esporte, políticas públicas e gestão esportiva.

A comemoração do Dia do Profissional de Educação Física é uma grande conquista para a categoria. Demonstra a valorização de um profissional que zela pelo bem-estar e a saúde de seus alunos, contribuindo assim para uma sociedade mais forte, não só em condições físicas, mas também mentais. Um corpo são reflete positivamente em mentes melhor preparadas para o enfrentamento do cotidiano e vice-versa, contribuindo para o melhoramento da sociedade de um modo geral.

Profa. Esp. Evelyne Correia

professora dos cursos de Licenciatura e Bacharelado

em Educação Física do

Centro Universitário Internacional Uninter.

