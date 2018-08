DESAFIOS REGIONAIS

Quem um dia sonhava que nossa região, tão badalada como a terra dos cafés finos, com a primeira sede interiorana do Instituto Brasileiro do Café e a instalação da firma COCAN, produtora do famoso café solúvel para exportação, hoje, já não produz nem um grão de café.

Aqui, existiam firmas de exportação de cafés finos e inúmeras máquinas de beneficiamento de seus grãos com a criação de elevado número de empregos. Nossos campos agrícolas eram ricos, com seus meeiros e colonos embrenhados nos cultivos dessa plantação bem-fazei já. As colônias eram tantas, que o Governo Estadual teve que construir uma Escolinha Rural para suas crianças aprenderem a ler.

Os colonos não eram ricos, mas tinham suas galinhas, seus ovos, sua horta, seu porco na engorda, sua vaquinha de leite e um pequeno pedaço de terra para plantar seu arroz, seu feijão e seu milho. Tudo isso trazia riqueza ao campo, que, além disso, lhe dava condições de comprar a crédito no comécio local, com as famosas cadernetinhas que eram quitadas, às vezes, um ano depois, por ocasião da colheita do café, que se dava em setembro de cada ano. O melhor disso tudo é que ninguém levava prejuízo. Todos confiavam em todos.

Parece que tudo acabou. Hoje, a realidade é outra, muito diferente da outrora. Difícil era uma propriedade agrícola que não tinha a sua pequena mata nativa fornecedora de lenha para os fogões de seus empregados e moirões para suas cercas.

Quantas pessoas das cidades compareciam nas festanças dessas colônias agrícolas, para festejarem Santo Antônio, São João e São Pedro. O quentão era gratuito, mas servido, sempre, no mesmo copo. Tudo era simples, mas gostoso e salutar. Muitos casamentos surgiram assim dessa maneira humana de se viver.

Tudo acabou. Veio a monocultura da cana de açúcar, substituindo completamente o cultivo dos cafeeiros. Bom para um lado, mal para outro.

Cuba já foi o maior exportador de açúcar de cana. A região nordeste já produziu açúcar em abundância. Atualmente, o Estado de São Paulo é quase todo um mar de plantação de cana. Outras plantações quase não existem mais nos seus férteis campos. Nossos grandes fazendeiros, que tantos empregos criavam, se transformaram em simples arrendatários de terra. Muitos deles se enriqueceram ao mesmo tempo, enriqueceram nosso Município, o nosso Estado, a nossa Nação, com suas produções de cafés finos.

Nos dias de hoje, esta cultura de grãos de café não existe mais nos nossos campos agricultáveis. Ninguém é contra a monocultura da cana de açúcar, mas poderia ser intermediada, também, com outras várias culturas. Assim, o cultivo da cana de açúcar e quase todo ele executado com máquinas sofisticadas e pesadas, o que afugentou o nosso caboclo, trabalhador rural. Inúmeros postos de trabalho no campo foram extintos.

Afora isso, as terras arrendadas pelas Usinas continuam sendo propriedades dos antigos donos, mas para facilidade de cultivo, com máquinas tiveram que perder suas cercas divisórias, o que dificultará futuras demarcações.

Além disso, inúmeras colônias agrícolas, casas simples de caboclos tiveram que ser demolidas. Também, várias nascentes d’água, anteriormente protegidas, foram aterradas e matas nativas, destruídas. Isso tudo mudou completamente a imagem bucólica do nosso campo agrícola regional, com reflexo, talvez, nas nossas condições climáticas locais, quiçá no Estado.

Somos saudosistas e, acima de tudo, amamos a NATUREZA que nos cerca. Sabemos que ELA existe para complemento de nossa felicidade.

Este escrito reflete o pensamento que não é outro, senão colaborar para que todos tenham vida plena e a tenham em abundância.

Amém.

Engº João Righini

Ex-Prefeito

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL