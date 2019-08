Dedos ossudos do medo

A mais nova de três irmãs havia acabado de escrever carta para o maior de todos os destinatários de correspondência infantil do mundo. Envelopou-a. Endereçou-a. E depositou a missiva no parapeito, próximo à porta da frente da casa. Se o destinatário, de fato, viesse até ali, não teria dificuldades em encontrá-la. Atenderia a seu pedido? Bem. Essa é outra história. A missiva dizia:

Na tevê e nos palanques, os políticos prometeram tudo, sem que lhe pedíssemos coisa alguma. Eleitos, foram embora, levando, como sempre, suas promessas. Por certo, não cumprirão as promessas. O senhor, que não promete nada e atende a tantos pedidos, talvez possa nos ajudar.

Esta é a situação.

Meu pai, com a crise, perdeu o emprego. O salário e o dinheiro do acerto logo acabaram. O cartão de crédito deu problema. O banco e credores avançaram sobre o que é nosso.

Eu não sabia: os dedos da mão do destino são ossudos e frios! São os ossos do medo, nosso companheiro destes últimos tempos. Temos coexistido com os abutres emocionais do medo.

Estamos vivendo a noite escura de nossa alma. A onda de pânico vem torcendo nossas entranhas. Pode ser só impressão. Na vizinhança, na rua, todos nos olham com curiosidade. A impressão que temos é que o mundo deleita-se com a nossa dor. Saímos até no jornal. Claro. Histórias felizes não vendem jornais, pois falta-lhes a excitação do medo e o potencial de intrigas. Não podemos culpar ninguém por divulgar as trevas, já que esse é o prato preferido dos leitores. Temos sofrido críticas pungentes.

Meu pai nos ensinou que o ser humano é o maior tesouro de um povo, de uma nação. Assim, não permitimos que nos envolvam. Pugnamos por nossos valores morais. Temos feito força para não chegar a ser pó. É preferível vir a ser cinzas do que pó, ser esplêndido meteoro, com cada átomo com brilho magnífico, do que pedra imóvel e preguiçosa. Ao senhor, peço. Mas por favor, não me prometa nada. Costumo guardar ressentimentos daqueles que fazem promessas. Faça, de fato, o que puder para que meu pai consiga um emprego. Que uma só das portas nas quais ele tanto bate se abra! Uma só! Ele só quer trabalhar. Nada mais. Ele não quer conviver com a sensação de humilhação, o sentimento de não produzir. De não ser útil.

Naquela noite, a signatária da missiva teve espécie de sonho. Algo diferente. Seria visão? Talvez. Um homem de porte monolítico, alto, solene, envolto numa aniagem de branco impecável, surgiu. Sorriu para ela. Entregou-lhe uma bela flor, diferente de todas as que já vira até então. E disse, com voz seráfica, mencionando-lhe o nome:

—— Ignorância. Fome. Pobreza. Medo. Esses são os Quatro Cavaleiros do Novo Apocalipse. Diante deles, é preciso manter acesa a chama da fé. A certeza de que tudo se resolverá. Sem fé, nenhum objetivo será atingido. A fé é força sobrenatural, mais poderosa do que se supõe. Mas é preciso cultivá-la. Diante do medo, ela se esvai. O medo é muito mais forte que a fé. Ele é cruel por natureza e sanguinário por índole. O medo é como uma aranha num quarto escuro. A ansiedade vem por não se saber onde está a aranha. Por isso, mantenha a fé, conserve-se longe do medo. Não permita que o medo entre em seu coração ou em seu cérebro. Isso, você, seu pai, todos podem fazer.

Fez uma pausa. Mudou o tom.

E, rematando, acrescentou:

—— Esse é o caminho.

Aponte-o a seu pai.

Em seguida, ela saiu do estado em que se encontrava, sobressaltada. Era quase de manhã. Incrível: a bela e estranha flor estava em sua mão esquerda. Linda! Surpresa, foi até à janela, onde a carta deveria estar. Não estava. Do lado de fora, as pegadas definidas, indicando o trajeto feito por quem viera buscar a correspondência.

A menina passou a ter, a partir daquele momento, duas convicções: a uma, o problema que a envolvia e castigava sua família estaria resolvido, era só questão de tempo; a duas, o poder da fé é algo que se tem que cultivar, com determinação. Muita determinação.

Marcílio Dias

advogado vereador legislatura 2001/4

Exerceu a Presidência da OAB

Foi diretor da Faeca

Ex-diretor da Escola Superior

de Advocacia da OAB

