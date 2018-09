DE MAL A PIOR

Custa acreditar que em nosso país as verbas orçamentárias, destinadas a manter os órgãos da administração federal, não cheguem ao seu destino. Vão se perdendo pelo caminho ou são desviadas por obra de maus brasileiros, que por manobras políticas, detém cargos de relevância na administração federal e, certos de que jamais serão cobrados, vão saqueando o país, enfraquecendo as instituições e carreando para si, recursos preciosos destinados a garantir a sobrevivência de nossas instituições, criadas para serem orgulho da pátria.

É por isso que, também, não se consegue entender como o Museu Nacional, repositório de nossas mais legítimas riquezas, estivesse com as verbas de manutenção atrasadas, isto é, há meses sem recebê-las, como também era uma entidade oficial que não dispunha de adequada estrutura antifogo, seguro, hidrômetros e água para uma emergência.

Os numerosos funcionários que lá passavam o dia, quando compareciam ao trabalho, não apresentavam uma folha de serviços em favor da instituição, permanecendo no Museu Nacional assistindo indiferentes as horas transcorrerem.

Uma verdadeira vergonha a indiferença com que os diretores e funcionários exerciam suas funções. E­xerciam?… Pelo contrário, nada faziam e muitos deles sequer compareciam para cumprir suas obrigações. Dói no co­­ração do brasileiro saber que assim funciona a maioria de nossas repartições públicas.

E não é pouca coisa o que acontecia no Museu Nacional. Desde a sua fundação, pelo Imperador D. Pedro II, a instituição continha um acervo com mais de 20 milhões de títulos, que se referiam à arqueologia, tecnologia e à geologia, além de valiosas coleções da antiguidade, vindas para nosso país no século XIX.

Igualmente, não podemos fazer ideia do que desapareceu nas chamas desta tragédia pois, com toda certeza, desapareceram riquezas que jamais serão recuperadas, pois não existem mais.

Por outro lado, não se pode dizer que as autoridades responsáveis pela manuten­­­­­­ção e conservação de nossas riquezas não soubessem do risco que tais preciosidades estavam correndo, tendo em vista a forma suicida com que os atuais comandantes de nosso país exercem suas fun­­­ções, isto é, sem respeitar prioridades, valores, relegan­­­­do ao abandono riquezas que o Brasil conseguiu juntar e depositar, livrando-as de eventuais incêndios, tão comuns em nossas instituições oficiais.

Enfim, o estrago já foi feit­o e não há reposição para a maioria dos itens, ou melhor dizendo, não há como recuperar o que foi destruído.

E, passado algum tempo, nosso país continuará a se­­­­guir seu destino, governado por oportunistas, pessoas sem critério, sem formação moral que honre a nação.

Antônio Celidônio Ruette

Cidadão catanduvense

