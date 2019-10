A MP da Liberdade Econômica, denominação dada à Medida Provisória nº 881 de 2019, dentre diversos outros temas, promoveu algumas alterações relevantes na legislação trabalhista brasileira.

Era manhã de muito frio, frio desses de congelar palito de fósforo aceso. Naquele domingo, como em todos os outros da vida da paróquia, do alto da pequena torre da igreja, os sinos repicaram em suas quatro notas, convocando os fiéis para a santa missa. O cansaço acumulado em tantos dias de labuta, em plena safra agrícola, o calor da cama, o aconchego dos cobertores convidativos e a própria preguiça falaram mais alto: ninguém —— ao que parecia —— estava disposto a atender à convocação.

Com a virtual convicção de que ninguém viria à igreja, o padre, contrariado, já estava se preparando para abandonar o posto. E —— quem sabe? -——- recolher-se também sob os seus cobertores. Mas eis que de repente —— e bota de repente nisso —— surge um caboclo, velho amigo do padre, pequeno e inquieto como o ponteiro de segundos, tão alinhado quanto possível, pronto para assistir à missa.

—— Dia, seu padre. «Bença».

—— Bom dia, meu filho. Que Deus o abençoe.

Havia começado o diálogo em que o padre consultaria o fiel de corpo presente se deveria ou não celebrar a missa só para uma pessoa.

—— Sei, não, seu padre. De missa eu não entendo, nadinha. O que entendo é de gado. Se eu bato no cocho, chamando toda a boiada para comer, e só aparece uma das vacas, eu não tenho dúvidas. Não a deixo com fome, não. Eu não vou deixar o pobre animal sem comida só porque os outros não vieram. De jeito nenhum!

A mensagem fora clara. Não era, como se vê, reação morna. Era um desafio.

O padre, claro, com a sensação de impotência diante de fato consumado, logo compreendeu o ponto de vista de seu interlocutor, exposto, de forma supinamente inteligente, naquilo que tinha todos os visos de uma parábola.

—— Meu filho, vamos sair deste frio horrível. Eu vou rezar a missa. Só para você!

E foram lá para dentro. Oraram pelo mesmo missal.

Na hora devida, o padre assomou o púlpito. Com a eloquência em marcha lenta, despejou argumentos de cambulhada. Fez detalhado sermão sobre a conduta humana. Falou da lei do menor esforço. Da preguiça. Da falta de responsabilidade. Lembrou do papel dos cristãos, por sinal, não desempenhado naquele dia, ali, na própria paróquia, salvo a honrosa exceção. Falou do esforço que as pessoas têm de fazer. Falou do interesse que as pessoas têm que ter. E, por fim, mas não em último lugar, frisou que Deus dá o leite mas não dá o balde, tampouco supre com alimentos os ninhos das aves. Embasou suas afirmações em segmentos das escrituras. E colocou o ponto final. Como que preparada com fermento extra, a fala do pároco durou exatos vinte e seis minutos.

Terminada a cerimônia, o padre abordou o caboclo, com jeito de quem vai exigir recibo e não aceita um não como resposta:

—— Gostou do sermão?

—— Sei não, seu padre. Sei não. Manda a verdade que se diga que de missa eu não entendo. Já falei isso. O que entendo mesmo é de gado. Se eu bato no cocho, chamando todo o gado para comer, e só uma vaca aparece, não é por isso que eu vou dar a comida de todas elas para uma só. De jeito nenhum.

Marcílio Dias

