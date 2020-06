DÊ À CÂMARA O QUE É DA CÂMARA

Prezado leitor, você por acaso, com a nobreza de sentimentos de cidadão patriota acreditou que a carta do ex-prefeito Afonso Macchione sugerindo, em virtude dos malefícios financeiros trazidos pela epidemia do vírus chinês, que a Câmara aprovasse um orçamento compatível com os gastos do legislativo e não pelas regras constitucionais; sabendo que esse orçamento, se aprovado, possibilitaria ao executivo destinar mais cinco milhões de reais à saúde e assistência social? Se você acreditou que a magistral, a virtuosa suprema guardiã das receitas do município teria essa altivez, enganou-se. Até que existiu um suposto equilíbrio, um empate, mas, eis que o senhor Luis Pereira, presidente e guardião do templo, com o seu voto de minerva, desempatou em favor da minoria. Perdeu uma grande oportunidade de mostrar magnanimidade. Decidiu pela panelinha. Tudo como antes. Jamais perder a oportunidade de mostrar aos munícipes, em meses de crise, a benemerência de um legislativo cuidadoso; depois dos seus interesses. Pelos argumentos do hábil presidente, subentende que cinco milhões podem fazer mais falta ao legislativo do que aplicá-los em saúde e assistência social. Eis a sua justificativa; “Não sabemos o que vem pela frente. Quando se destina recursos para determinadas áreas, não tem como socorrer em outras que forem necessárias.” Como se vê, estabelecido fica: saúde e assistência social não é prioridade para a panelinha existente na Câmara Municipal de Catanduva. Isso é Brasil de norte a sul, de leste a oeste. É o que sempre afirmo: precisamos substituir essa gente. Infelizmente, dizem uns e outros, que Luis Pereira se reelegerá. E pasmem Daniel Palmeiras também; será que os cristãos da igreja Assembléia de Deus desconhecem o que seja patriotismo? Cada parlamentar dá de si o que tem na alma. O eleitor também.

José Luiz Ferreira

Contabilista e Poeta

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL