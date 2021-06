Da surpresa ao choque: um passo!

É impressionante! Chega a ser inacreditável! É das melhores histórias da história das boas histórias, dessas que conferem aura de encanto. Há alguns anos atrás, no Estado de Louisiana, Estados Unidos, a família Leininger passou a vivenciar momentos de extraordinária surpresa. James Leininguer, garoto de pouco mais de dois anos, ganhou da mãe brinquedo de plástico: miniatura de avião de guerra, um “war bird”. Feliz com o presente, ouviu da mãe a observação: “Embaixo, esse avião tem uma bomba!” Ato contínuo, James retrucou, corrigindo: “não é bomba, mãe. É tanque. Tanque de combustível descartável”. Ao ouvir referido comentário, a mãe sentiu a estocada: de onde vieram tais palavras para o vocabulário de James? Tanque? Combustível? Descartável? A família do pequeno James nunca teve militares entre os seus e, até então, nenhuma ligação com aviões. O pequeno James, por sua vez, sempre teve interesse extraordinário por aviões.

E assim começou a se desenrolar série de acontecimentos.

O menino fazia inúmeros desenhos sobre um só tema: aviões de guerra, lançando bombas! Por outro lado, o guri tinha pesadelos. Acordado pelos pais, ele se dizia envolvido por chamas, alegando ser impossível sair de onde estava.

O pai de James, no início, se mostrou cético, com certo grau de preocupação.

Certa noite, o guri acordou os pais, Bruce e Andrea, aos berros, gritando esta frase: ”O avião foi atingido! Está em chamas! Não consigo sair daqui!”

Em determinada oportunidade, a mãe serviu bolo de carne, que James nunca havia visto ou comido. O menino comentou que não comia aquele prato desde Natoma. O pai do pequeno, em sua pesquisa, descobriu o nome de embarcação chamada Natoma Bay, presente na batalha de Iwo Jima, na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, um porta-aviões. Mais tarde veio a informação: foi dessa unidade que o tenente James McCready Houston decolou com seu Corsair para, em seguida, ser abatido com o aparelho em chamas. Sim, o garoto deu o nome preciso do aparelho. Bruce também obteve informações, confirmadas por familiares de outro piloto, que voava ao lado do tenente falecido.

As antenas de alarme dos pais passaram a ser ativadas com muito maior intensidade. O que deixava a família admirada era o conhecimento que James demonstrava ter sobre os modelos de aviões, sem nunca ter feito qualquer estudo sobre o tema.

Afinal, o pequeno James dava concretas indicações sobre uma vida anterior.

O menino disse que se chamava James McCready Houston e citou o nome de um colega de corporação. A partir daí, os pais começaram a investigar e, pelas referências feitas pelo garoto, chegaram a familiares do falecido de amigo seu, também piloto naquela missão.

Não havia mais lugar para incertezas: o piloto era James McCready Houston, tenente da força aérea norte-americana, que havia morrido em combate aéreo, em Iwo Jima, no dia 3 de março de 1.945, aos 21 anos, em sua última missão, oportunidade em que deveria voltar para casa. E o garoto tinha, em sua memória, tudo aquilo que acontecera, no último capítulo de sua vida, com o tenente aviador falecido.

Feitos os possíveis confrontos, parece não haver mais como lançar dúvidas sobre o caso.

O caso foi minuciosamente investigado nos EUA. O assunto, hoje, é apontado como evidência científica insofismável, sustentada por detalhada pesquisa.

Mais tarde, os pais descobriram relatos e familiares de James McCready Houston. E as fotos de um e de outro dos James evidenciam grande semelhança física entre eles…

O assunto veio a ser amplamente debatido na TV ABC, nos Estados Unidos. No Google e no livro “A Volta”, de autoria dos pais do pequeno James, da Editora BestSeller, há detalhes dignos de nota sobre o assunto. Vale a pena. Sem dúvidas.

Marcílio Dias

Advogado

