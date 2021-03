Curando Catanduva

Pura utopia, muitos vão pensar. Que arrogância, outros vão dizer.

Mesmo porque crenças são esperanças que nada tem de ciência, mas todos temos dentro de nós e como disse Santo Agostinho “esperança é a única virtude que o ser humano tem e Deus não”

Deus é perfeito e porque nós, criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança temos esperança? Porquê Deus nos deu esta virtude? Não sei responder, mas sei que cada um de nós já sentiu em seu ser mais íntimo a presença de Deus agindo em nossa alma ou espírito ou qualquer outra palavra que se dê a este sentimento inefável que é a centelha divina no meu modo de entender

Não afirmo nada, pois nada sei, quanto mais estudo , leio percebo quão grande é minha ignorância principalmente para compreender os desígnios do Pai, como esta doença que tanto mal nos tem feito.

Só o amor cura, outra utopia. Mas acredito que cuidar do outro faz com que nossas dores se apequenem.

Assistindo a sessão da Câmara Municipal de Catanduva percebi uma unanimidade tanto do poder executivo como do legislativo: todos os esforços no combate à covid 19. Há mais ou menos um ano estive naquela casa pedindo às autoridades que adotassem um protocolo de higienização dos mais carentes.

Existem dois prédio não utilizados tanto no Jardim Eldorado como no Pachá poderiam ser revitalizados como Centros de higienização,informação e nutrição. Hoje acrescento testagem que naquele momento não havia.

Já trabalhei com pesquisas na Universidade de São Paulo e tenho experiência de como são demoradas as conclusões.

Mas também não me conformo em ficar em casa olhando os menos assistidos sofrerem.

Se não nos entendemos em nossas crenças e na ciência dos pesquisadores, vamos nos unir no ponto onde todos concordam:

O organismo higienizado e nutrido tem mais chances de combater o vírus.

Isso é unânime entre médicos, cientistas e leigos, categoria na qual me incluo.

Temos os recursos financeiros carimbados para covid19, vamos utiliza los para revigorar estes dois prédios implantando Centros de referência para o combate à covid, onde além de testagem podemos prestar um serviço de higienização e nutrição aos mais carentes.

Podemos com criatividade e MUITO, mas muito amor fazer a diferença cuidando daqueles que a pandemia nos impede de assistir. Insisto nesta ideia porque conversei com alguns médicos e não encontrei um que fosse contra este tipo de atitude: um organismo saudável tem mais condições de combater a doença.

Peço desculpas aos mais preparados do que eu pela ousadia da proposição, mas sou ariana, impetuosa, teimosa e inconformada.

Um tio querido me fez lembrar nossas origens enviando uma frase de Júlio César, imperador romano por ocasião de uma atitude de meu pai fora dos padrões:

“ Nos Confins da Ibéria, existe um povo que não governa e nem se deixa governar”.

Regina Ruette

Articulista.

