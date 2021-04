Criança não trabalha

Quando se aborda o tema do Trabalho Infantil, entramos em um assunto que acompanha nosso país desde a sua colonização, quando as crianças trabalhavam como grumetes nas navegações ou como pajens servindo a nobreza . Posteriormente, no período escravocrata, os filhos de escravos deveriam acompanhar seus pais nas tarefas da fazenda . Com o fim da escravidão, e chegada das indústrias, as crianças passaram a fazer parte do quadro de funcionários, por se tratar de uma mão-de-obra barata, e também pelo fato de seus membros serem pequenos, conseguiam alcançar espaços nas máquinas, que eram inacessíveis para os adultos, o que chamava a atenção dos proprietários .

Apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 227, ressalta que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar todos os direitos da criança e do adolescente, evitando que os mesmo sofram qualquer tipo de violência, negligência, crueldade, opressão etc. Em 1990, é criada a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que assegura que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízos de proteção integral . No art. 60 do ECA, é proibido qualquer trabalho para menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz.

Como se pode observar, a proibição do trabalho infantil é algo recente em nosso país, deste modo, a uma cultura enraizada de que o trabalho dignifica o sujeito, e evitará que o mesmo se envolva com drogas ou marginalização. Porém o trabalho infantil impacta vários aspectos do desenvolvimento de uma criança.

Primeiramente, é necessário falar que a principal causa do trabalho infantil, é a situação de pobreza das famílias , que para conseguirem o mínimo de dignidade, são forçados a ingressar todos os membros da família no mercado de trabalho, inclusive, as crianças. Infelizmente, o Brasil apresenta uma desigualdade social não presente em outra parte do mundo, por esse motivo o trabalho infantil é uma pratica difícil de ser erradicada.

Retornando para os impactos no desenvolvimento, o trabalho impacta no bom desenvolvimento físico, educacional, social e psicológico. Sobre os aspectos físicos, as crianças apresentam a pele mais fina, o que facilita a absorção de substâncias tóxica, e como seu sistema endócrino não está desenvolvido completamente, é mais suscetível para absorver metais pesados . Outro dano físico é a postura da criança que pode ser prejudicada, por carregar pesos, ou ficar em posições inadequadas, ou expostas a movimentos repetitivos por longo período de tempo .

No que se refere a danos educacionais, o trabalho infantil prejudica no bom rendimento escolar, pois a criança que trabalha e estuda, sofre de uma exaustão, além das responsabilidades e o amadurecimento precoce . Quando a criança vê seu rendimento cair, e necessita do trabalho para sobreviver, é comum que ocorra a evasão escolar. Essa evasão escolar está relacionada com os impactos sociais, pois a criança perde a oportunidade de adquirir o capital humano necessário para ingressar futuramente, em um bom emprego, estando sujeito a serviços precários e pouco remunerado, e assim contribuindo para que o ciclo da pobreza permaneça por mais uma geração. Outro fator social, é que a criança por se tratar de um individuo imaturo, utiliza de pessoas mais velhas/experientes, para copiar comportamentos, e jovens que estão expostos ao mundo dos adultos, estão mais propensos a consumirem álcool e outras drogas, ter atividades sexuais precocemente e comportamento delinquentes .

O principal impacto psicológico ocasionado pelo trabalho infantil é o amadurecimento precoce, pois é delegado para estes indivíduos em desenvolvimento responsabilidades que deveriam ser direcionadas estritamente para os adultos, fazendo que a criança e o adolescente se tornem em “pequeno adulto”, e retira a possibilidade destes indivíduos usufruírem plenamente a sua infância, este momento peculiar do desenvolvimento . Este processo pode prejudicar no processo de construir a própria identidade, causando uma crise de identidade, e na vida adulta pode ser indivíduos que não tem certeza de quem é, e enfrentam uma luta interminável para se descobrir .

O Brasil apresenta diversos instrumentos para garantir a erradicação do Trabalho Infantil, mas tem como principal dificuldade em sua práxis, a falta de consolidação de políticas públicas eficazes. Para isso é necessário implantar políticas públicas cujas propostas sejam claras e precisas, sem espaço interpretações equivocadas . Além disso, o Estado deve trabalhar para diminuir a desigualdade social do país, pois essa má distribuição de renda é a causa principal do trabalho precoce.

A criança e o adolescente são indivíduos que precisam de todo suporte, para desenvolver de forma saudável e plena, e de acordo com a Constituição Federal, todos devem contribuir para isso.

Henrique da Silva dos Santos

9º período de Psicologia

Bebedouro/SP

