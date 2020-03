CORONAVÍRUS – A LUTA DEVE SER DE TODOS

Mais uma doença, dentre tantas outras que fazem parte de todo um contexto, surge este fenômeno chamado coronavírus e que vem se espalhando em boa parte do mundo para a preocupação das autoridades do sistema de Saúde, bem como em níveis municipal e estadual, no que se refere ao Brasil.

Já se passaram bem mais de um mês e parece que foi um século em 22 de janeiro. A china, por exemplo, foi dormir com a ideia de que Wuhan, capital de Hubei, tinha um problema com alguns casos de infeção pelo novo coronavírus no dia 23 de janeiro, acordou com a cidade em quarentena: mais 15 teriam o mesmo destino com aproximadamente 60 milhões de habitantes.

Infelizmente, hoje, o surto já é uma epidemia que limita os movimentos de centenas de milhões de pessoas dentro da China, apresenta numerosos surtos em vários países, que os médicos não sabem se acabará desaparecendo como no caso do Sears ou se transformará em epidemia com a infecção do AIV-AIDS.

Necessário acrescentar nesta oportunidade que os casos se espalharam para outras duas dúzias de países, três dos quais Coréia do Sul, Irã e Itália vivenciaram um súbito aumento de contágios dentro de suas fronteiras nos últimos três dias.

O presidente chinês Xi Jinping afirmou no domingo passado a epidemia de Covid-19, a doença causada pelo pelo novo coronavírus representa a mais grave emergência de saúde da China, desde a fundação de seu atual sistema político em 1.949. O mandatário chinês falou em uma reunião extraordinária uma vídeo conferência na qual participaram 200 membros do Comitê Central e seus suplentes ( o maior corpo governante do partido comunista), os principais líderes militares e as principais autoridades regionais do país.

Uma britânica que seria retirada de Huhan em meio ao surto do novo coronavírus, foi informada pelo governo do Reino Unido que não poderia sair do país com seu filho de 3 anos porque ele tem passaporte chinês.

Porém, no que tange à legislação chinesa, somente os portadores de passaporte britânico que não possuam a nacionalidade chinesa podem sair do país com a ajuda do Reino Unido.

A princípio, a remoção de britânicos da China ocorreria numa das quartas-feiras, mas o país adiou provisoriamente para o dia seguinte ao da quarta-feira.

A Coréia do Sul, que já tem 602 contaminados, protagonizou o primeiro grande aumento de contágios internos. Foi imediatamente seguida pela Itália, que desde uma das últimas sextas-feiras registrou-se três mortes e aproximadamente 130 casos. O DMS e os especialistas estão especialmente preocupados com o Irã, país que até terça-feira passada afirmava não ter infectados em seu território.

Entretanto, neste último domingo, divulgou o Irã 15 novos casos, subindo para 43 o número de infectados e oito mortes, sendo que o motivo do alerta quatro pessoas, duas nos Emirados Árabes Unidos, uma no Líbano e outra no Canadá, foram diagnosticadas com coronavírus, recém-desembarcadas de um voo vindo do Irã.

Quando um país começa a exportar casos, dizem os especialistas que significa que o vírus há dias já circula entre sua população, algo que as autoridades iranianas não foram capazes de detectar a tempo e não informaram antes este terrível mal que se alastrou com toda a intensidade naquele país.

Enfim, a estratégia da China e da OMS, que declarou o alerta internacional em 30 de janeiro do corrente de centrar a luta, no sentido de se evitar que o surto possa assentar-se em outros países. Dessa forma, permite-se ganhar tempo como dizem os especialistas.

Que a luta seja contínua por parte dos países interessados no combate ao coronavírus, inclusive o Brasil, engajado nesse esforço no combate a esse grande mal.

Alessio Canonice

