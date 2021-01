CONFIANÇA NO FUTURO

Depois do enfrentamento de muitas batalhas e situações difíceis, iniciamos 2.021 com perspectiva de um futuro promissor, regado pelas realizações que poderão surgir, dependendo do empenho de cada cidadão e da própria sociedade, ambos em sintonia com o desenvolvimento de nosso país.

É evidente que vivemos mais uma experiência durante a trajetória de 2.020 e que possa dar início ao ano em curso, analisando as ocorrências que aconteceram pela pandemia, onde vidas preciosas deixaram de respirar este ar que todos nós respiramos e que a natureza nos confere em função do aparecimento da Covid-19.

Os fatos que ocorreram, não só no Brasil como em boa parte do mundo, serviram para tirar lições de extrema importância, especialmente sobre os passos durante 2.021, já que a contaminação da doença permanece, porém, cada consciência é dona de si e saberá como se conduzir durante o ano pandêmico.

No mundo das atividades profissionais, as empresas sentiram na pele o problema enfrentado e os desafios para levar avante os empreendimentos em obediência às medidas preventivas do poder público de cada cidade, para que houvesse uma disciplina a contento no tocante às restrições a serem obedecidas.

Milhares de trabalhadores que desejavam cumprir a jornada de trabalho, não tiveram acesso às suas funções em decorrência de uma situação jamais vista em nosso país, mas sentimos que houve uma certa normalidade, mesmo com a situação presente do coronavírus, mas com os cuidados de prevenção, usando os equipamentos adequados contra o vírus da doença.

É preciso ressaltar o fato de que nem sempre é possível planejar, já que as dúvidas persistem sobre quaisquer atividades, até que um milagre aconteça, dando ênfase à vida normal da forma com a qual vinha sendo conduzida com os passos em direção aos objetivos essenciais e indispensáveis.

As ocorrências e acontecimentos são claros e objetivos de que de momento para outro poderemos ser surpreendidos por alguma situação que está acima da nossa vontade, porém, não há outra alternativa senão enfrentá-la com alguns meios que possibilitem o andamento normal da carruagem e com os cuidados que devam ser colocados em prática, além de outros que se fazem necessários.

A fase pandêmica continua e, à vista desse problema, é importante que as pessoas se conscientizem sobre os cuidados de prevenção, para que uma possível onda da doença não atinja a população da forma com a qual foi atingida no ano que se findou, cada um tendo os cuidados indispensáveis e dando instruções àqueles que desconhecem o perigo da tão falada Covid-19.

Porém, apesar dos pesares, iniciamos 2.021 com esperança de que num futuro bem próximo tenhamos um novo brilho do Sol, principalmente com a aplicação da vacina, seja ela qual for, irá permitir a todos que a tomaram melhor tranquilidade contra esse mal que não deixa os brasileiros em paz e que não dá tréguas.

Independente do momento político e das polêmicas em torno do início da vacinação, é preciso que os homens que direcionam o estudo e a consequente aprovação dessa ou daquela vacina sejam colocados em prática o mais urgente possível, diante de uma demora que se arrasta pelos dias afora e que milhões de brasileiros já deveriam ter sido beneficiados com as aplicações contra esse grande mal que se estende desde fevereiro do ano passado.

É claro que será um ano difícil este que estamos vivendo, já que há necessidade da reparação do ano passado, baseada, inclusive, na retomada da economia que há tanto tempo vem sendo desejada por todos, já que a mola mestra do crescimento de uma Nação está vinculada a esse aspecto em todos os níveis de desenvolvimento.

Com os novos gestores em níveis municipais, há de se esperar que novas ideias sejam o caminho que os leve a um denominador comum em prol de toda uma população que habita cada município. Que assim seja.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade aalessio.canonice@bol.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL