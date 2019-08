Conferência São Paulo Sua: uma agenda mínima para as eleições de 2020

Num chá de bebê beneficente de mães de filhos da Cracolândia uma menina de 7 anos pediu aquilo que ela mais desejava: veneno de rato. Para quê? Colocar em torno dela na rua para que os ratos não a mordessem no rosto durante a noite. Era o seu objeto de desejo na cidade real de São Paulo. A 10ª mais rica do planeta, a mais populosa do país, com o maior dinamismo econômico, produção imobiliária, ativismo e mobilização da sociedade.

A ideia de que “São Paulo não tem jeito” ainda povoa boa parte das mentes paulistanas. Como melhorar algo que você não ama e denegri? Criar uma identidade entre cidade e população e fazer que esta se aperceba que deva migrar da categoria de morador para a de cidadão é uma das senhas para decifrar o enigma da esfinge São Paulo.

É neste contexto que se lançou a iniciativa da Conferência São Paulo Sua em junho último com o objetivo de construir uma Agenda Mínima da sociedade civil organizada para as próximas eleições municipais de 2020. O pontapé inicial foi dado pelo Sindicato dos Engenheiros e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários unidos com a Rede Nossa São Paulo. Hoje há integradas dezenas de outras entidades representativas das áreas de moradores, sindicais, empresariais, educacionais, científicas, tecnológicas, políticas, religiosas e culturais. Unindo as lideranças sociais mais vibrantes e uma significativa parcela da intelectualidade.

Esta iniciativa visa até maio do ano que vem realizar debates nas 32 regiões da cidade fazendo um diagnóstico e propondo soluções consistentes, viáveis e de ponta para pactuar consensos para um novo desenvolvimento em São Paulo rumo a uma economia 4.0. Debaixo de três eixos: políticas públicas, políticas econômicas e políticas democráticas refletir e debater 12 áreas âncoras decisivas para o futuro da qualidade de vida e da vocação de cidade empreendedora e global. Chama a atenção que em 2021 haverá uma revisão do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo de 2014, premiado este pela ONU como um dos mais importantes do mundo, podendo ser um instrumento para as transformações urbanas.

Segmentada por milhares de ilhas e ilhotas sociais que não se conectam e não se pactuam escorregou-se para um patamar de 25% de sua população economicamente ativa desempregada, sendo 40% de jovens. Ou seja, o dobro do índice brasileiro. A cidade de São Paulo não possui políticas públicas para a defesa e ampliação do emprego e do papel da Pequena e Média Empresa na economia. Menos de 30 % do PIB brasileiro é devido ao valor produzido pelas Pequenas e Médias Empresas geradoras por sua vez de 55% dos postos de trabalho do país. Enquanto que na Alemanha a participação da PME no PIB seja de 60%, na Itália de 65% e nos EUA de 50%, no Brasil a PME é discriminada na prática nas políticas de compras do Estado, no fornecimento de créditos e na modernização tecnológica. E elas são fundamentais, incluindo as crescentes startups, na absorção de trabalhadores e dos melhores cérebros formados pelas universidades em São Paulo, cidade com um alto índice de doutores e mestres por habitante e que estão disponíveis no mercado.

Esta Agenda Mínima a ser elaborada pela Conferência São Paulo Sua será pública, podendo ser utilizada para a sua implementação por quaisquer candidatos a prefeito e a vereador em São Paulo. Por um processo de debates, criação de pactos e consensos quer ajudar a diminuir as desigualdades desta cidade, caminhar para uma cidade inteligente e estimular caminhos para a participação do cidadão e das entidades representativas. A expectativa de vida na região de Pinheiros, na zona oeste em São Paulo é de 79 anos enquanto que na região da Cidade Tiradentes, na zona leste, a 30 km do centro é de 53 anos. São incríveis 26 anos que separam os diversos brasis na cidade e enorme e dramática a perda de riquezas e do PIB devido a esta situação.

A Conferência São Paulo Sua quer propor, por exemplo, a diminuição da desigualdade através da apropriação e distribuição do conhecimento e saber pela cidade. Os ativos da cidade unidos, os mundos do trabalho, capital, C&T e cultura, juntamente com os poderes públicos devem se propor a um mutirão cívico e planejado para aumentar em média a escolaridade do trabalhador e atrair os jovens para carreiras novas abrindo oportunidades da economia criativa nesta cidade.

A consciência crítica de São Paulo, numa Terra em Transe, tem que se superar e se unir já em torno da Democracia ,Cultura e Emprego para que aquela criança, que demonstrou muita inteligência , poder de superação e garra querendo se proteger das mordidas dos ratos possa ter a condição de ser uma cidadã ativa e participativa. São Paulo é sua. Cuide e transforme-a.

Allen Habert

engenheiro de produção e mestre pela EPUSP. Foi membro do Conselho Universitário da UNICAMP e presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. É diretor de articulação nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL