Condephaat: 50 anos de preservação do patrimônio paulista

O ano de 2018 torna-se especial para a cultura paulista pela comemoração dos 50 anos de atividades do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). Essa instituição dedica-se à sua nobre tarefa com uma equipe técnica de excelência: técnicos, membros, convidados e especialistas, todos com trabalho incansável.

Órgão autônomo e formado por conselheiros que representam o poder público, as universidades e a sociedade civil, o Condephaat já tombou mais de 500 bens. Um conjunto de representações da história e da cultura no Estado de São Paulo entre os séculos XVI e XX. Entre eles, incluem-se conjuntos urbanos, áreas naturais, acervos e edificações variadas.

Outro aspecto relacionado ao Condephaat é o registro de patrimônios imateriais, que reconhece tradições, saberes e formas de expressão. O Samba Paulista, manifestação centenária e diretamente ligada à presença e ao talento do negro, foi o primeiro patrimônio imaterial oficialmente reconhecido. Ao samba, seguiu-se o reconhecimento do Virado Paulista, prato quemarcou a formação do território nacional e cuja origem data do século XVII, na época do Brasil Colônia, como forma de alimentação nas monções e bandeiras, e demonstra a diversidade cultural característica de São Paulo.

Mas devemos lembrar também que uma instituição não trabalha sozinha: cabe a cada geração valorizar e aumentar este patrimônio, conservá-lo para que faça parte da vida das novas gerações. Cada indivíduo constrói, com os demais, a história da nossa sociedade e a preservação de bens assegura a corrente de compreensão da história humana pelas gerações futuras. A destruição de bens, ao contrário, impede a conexão que nos faz construir nossa identidade cultural, passada e presente, e de colaborar para a construção de um futuro com sentido. Por isso, a responsabilidade de preservação do patrimônio é de cada cidadão e não apenas do Estado. Assim, cada um de nós contribuiu para essas cinco décadas do Condephaat e contribuirá pelas próximas que virão.

Romildo Campello

Secretário da Cultura do Estado

