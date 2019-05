CONCEITO EDUCACIONAL

É normal e obrigação paterna educar e defender os filhos; o que não é normal são os pais não reconhecerem os méritos e deméritos destes, como também não corrigi-los com a severidade necessária para que estes não incorporem preceitos de comodismo e preguiça e não enfrentem a vida como ela é. De todos os fatos cada individualidade tem sim consciência do próprio procedimento, mas uma grande maioria prefere acomodar-se nas benesses. Nem sempre a obstinada proteção é o melhor caminho, pois os pais se vão e a individualidade humana permanece estacionada. De quem parte, cedo ou tarde virá a reflexão, pois a vida continua em outra dimensão: eu podia ter feito melhor mas, de certa forma fiz o que sabia, o que achava certo. Enfim, cada consciência leva o que semeou. Para quem fica apenas o futuro dará resposta, pois haverá de aprender por si próprio e, quem sabe, com o amadurecimento da razão, colha do próprio ego a lúcida inspiração: eu podia ter dado muito mais de mim, reconheço que não fiz o melhor. Aprendi sofrendo quando podia ter evoluído sorrindo. Inúmeros casos tanto na pobreza, quanto na classe média ou mesmo na mais abastada dão provas de uma educação frívola ou adequada. Em quantos deles há perdas e ganhos em valores éticos e patrimoniais. Como significativo exemplo segue o que ouvi de um respeitável pai: “sei que meu filho é mentiroso, aproveitador e mau pagador, mas é meu filho e nem por isso facilito o seu dia-a-dia, terá que aprender com a vida.” Deste exemplo educativo sou testemunha de que as portas do dinheiro fácil lhe foram todas fechadas.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta.

email: jlmirria@gmail.com