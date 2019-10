Competitividade – Agora ou agora

Há 20 anos, no dia 5 de outubro, entrava em vigor no Brasil o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, marco legal que garantiu o tratamento diferenciado aos pequenos negócios, conforme previsto na Constituição Federal.

A promulgação da Lei Federal 9.841 abriu caminhos para os brasileiros concretizarem mais rapidamente o sonho de ser o próprio patrão. Há duas décadas, existiam pouco mais de 2 milhões de pequenos negócios no Brasil. Hoje são 14 milhões, responsáveis por 55% dos empregos formais (cerca de 17 milhões de pessoas), 44% da massa de remuneração e 27% do Produto Interno Bruto (PIB). No estado de São Paulo são 3,4 milhões de pequenos negócios, que geram 50% dos empregos formais (quase 5 milhões de pessoas), 38% da massa salarial e 27,4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Certamente avançamos nas questões de simplificação burocrática, desoneração tributária e previdenciária, acesso a novos mercados, mas ainda não o suficiente para que esses empreendimentos sejam realmente competitivos e firmem-se como pilar estratégico da criação de postos de trabalho, maior participação do PIB e geração de inovações.

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) indicam que a produtividade dos pequenos negócios brasileiros está abaixo dos resultados obtidos pelas grandes corporações. Enquanto no Brasil a produtividade de uma microempresa é 10% do índice obtido por uma empresa de grande porte, na Espanha a relação é de 46% e na Alemanha de 67%. O mesmo acontece quando se comparam os índices dos pequenos negócios: 25% no Brasil, 63% na Espanha e 70% na Alemanha.

Num momento em que a concorrência mundial está mais acirrada, mudar este quadro exige dois movimentos importantes. De um lado é preciso que as empresas façam ajustes importantes, investindo na gestão profissional da empresa, em processos e produtos/serviços inovadores, bem como estejam conectadas às tendências de consumo. Do outro, precisamos sincronizar os marcos regulatórios e as políticas públicas à realidade de hoje e dos próximos 50 anos, abrindo caminhos para investimentos em modernização de infraestrutura, tecnologia, educação, capacitação de empreendedores e trabalhadores.

Num cenário em que temos mais de 12,8 milhões de brasileiros desempregados é preciso avançar em medidas que destravem o setor produtivo e crie oportunidades. Não precisamos começar do zero. Destaco três iniciativas importantes neste sentido.

No âmbito do governo federal tivemos a promulgação da Lei da Liberdade Econômica, que vai minimizar o peso do Estado junto às empresas, abrindo caminho para geração de 3,7 milhões de novos empregos em até 10 anos.

Tivemos também a criação das Empresas Simples de Crédito (ESC), que vão baratear o crédito e aumentar a oferta para os micro e pequenos negócios, incluindo microempreendedores individuais (MEIs). As primeiras mil empresas de crédito em atividade devem injetar recursos na ordem de R$ 20 bilhões, por ano. Uma ótima notícia, uma vez que quase 90% dos pequenos negócios não solicitaram crédito bancário como fonte de financiamento porque é difícil e caro.

No estado de São Paulo, o governo criou o Empreenda Rápido, para facilitar a abertura de empresas, capacitar empreendedores além de promover acesso a crédito e novos mercados. A meta é qualificar cerca de 1 milhão de pessoas e conceder R$ 1 bilhão em microcrédito nos próximos quatro anos. O Sebrae-SP é parceiro na qualificação empreendedora (Super MEI) e no financiamento, com o programa Juro Zero Empreendedor.

No Sebrae, também estamos em processo de evolução para apoiar os pequenos negócios nessa jornada. Seremos, em breve, um Sebrae digital, que usa a tecnologia para conhecer melhor as angústias do empresário e levar soluções na medida, no momento que ele precisa. Vamos aprofundar nossa presença multicanal – físico e virtual, podendo ser acessado de qualquer lugar, 24 horas, sete dias por semana, graças à tecnologia e a expansão da rede de parceiros no Brasil e no exterior. Rede esta que também vai abrir novos mercados para produtos e serviços oriundos dos pequenos negócios.

E intensificaremos as atividades de educação, enraizando nas futuras gerações o comportamento empreendedor. Neste ano, serão mais de 300 mil alunos, do ensino fundamento ao superior, aprendendo a empreender em diversas instituições, inclusive na Escola Superior de Empreendedorismo, a primeira faculdade gratuita totalmente focada no empreendedorismo.

O futuro começa hoje. Por isso, o choque de competitividade tem que ser agora.

Tirso Meirelles

Presidente do SEBRAE-SP e Vice-Presidente do Sistema FAESP/SENAR-SP

