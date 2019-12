Como sua empresa se relaciona com o meio ambiente?

Nos últimos meses a pauta ambiental ganhou as manchetes em todo o país. Primeiro a partir das queimadas ocorridas na região da Amazônia Legal, que levantou o debate da preservação x produtividade. Depois, o desastre com as manchas de óleo em todo o litoral do Nordeste, ainda sendo remediado pela população e autoridades.

Em São Paulo, o anúncio do projeto Novo Rio Pinheiros foi outro a trazer temas ambientais para o debate, ao lembrar da importância da coleta e tratamento de esgoto para garantir a qualidade da água na maior concentração urbana do hemisfério sul.

Então, fica a pergunta: como a sua empresa lida com as questões ambientais?

Aplicamos essa mesma questão em nossa pesquisa de Prioridades Ambientais dos setores da Indústria, Infraestrutura e Serviços no Brasil, com a participação de 80 empresas de diferentes portes, traduzida em como os projetos ambientais ligados ao processo produtivo se encaixam no planejamento das organizações.

Para 46% das empresas respondentes, estes são projetos estratégicos, ou seja, há metas previstas no mapa estratégico da empresa considerando resultados de médio e longo prazo. Os demais tratam essas demandas de forma pontual (35%) ou emergencial (19%). A conclusão, portanto, é que mais da metade dos participantes não tem o meio ambiente mapeado em sua estratégia.

Diariamente estamos causando impacto ambiental, isso é inevitável. O ponto é: precisamos focar em eliminar, diminuir ou compensar os reflexos das nossas ações. Isso serve especialmente para as indústrias e segmentos de infraestrutura.

Recursos importantes para a manutenção do modelo de negócios de diversos segmentos dependem, e muito, do bom relacionamento com o meio ambiente.

A água talvez seja atualmente o recurso natural com mais entendimento de sua importância. Mas, se não cuidamos da qualidade do ar, não fizermos uso consciente de matéria-prima, não diminuirmos a quantidade de resíduos descartados em aterros, entre outras ações, estaremos fadados a fracassar como humanidade não só do ponto de vista ambiental, como econômico e social também.

Leo Cesar Melo

CEO da Allonda Ambiental, empresa de engenharia com

foco em soluções ambientais

sustentáveis

