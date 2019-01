Como organizar as férias em família

Férias em família é uma das experiências mais memoráveis que você pode compartilhar com os seu filhos. Para que tudo aconteça do jeito que você imaginou, é importante planejar a viagem para não ter que lidar com gastos inesperados ou grandes despesas.

Digo isso porque, para quem está com o orçamento apertado, qualquer gasto fora do planejamento pode fazer uma grande diferença e ninguém quer passar por situações desagradáveis no destino, não é mesmo? Veja algumas dicas para organizar uma ótima viagem de férias e ainda economizar:

Dica #1 Seja sábio: Procure fazer a família participar da viagem que você está planejando. É importante que os filhos participem e concordem com os programas e itinerários planejados. Com essa atitude, eles podem ficar mais interessados (e animados) nos programas e atividades quando forem desenvolvidos.

Dica#2 Não seja resistente em dividir a família em turmas, caso um filho queira fazer um programa e o outro deseja algo diferente. Por exemplo, um filho pode querer ir pescar e o outro pode querer fazer uma caminhada, ou ficar na piscina. O pai pode ir pescar com um e a mãe pode ficar na piscina com o outro e vice-versa. Isso quando não existir monitores que possam acompanhar seus filhos nas mais variadas atividades. Atente-se a isso!

Dica#3 Aceite que seus filhos possam ficar cansados, irritados ou entediados. Mesmo que você possa fazer um ótimo trabalho planejando muitas atividades divertidas, seus filhos ainda podem ficar entediados durante a viagem. E isso pode levar a comentários como: “Este lugar é muito chato!”, “Essa viagem tá uma droga!”.

Estando preparado para ouvir isso, você tem mais chance de responder com calma e evitar uma briga. Contorne a situação dizendo que vão sair logo dali, faça alguma piada ou brincadeira que sabe que é irresistível e tente não perder a calma. A melhor piada é concordar: “É esse programa está realmente uma droga!”

Dica#4 Organize a mala com antecedência para não se esquecer de nada. Quando estiver faltando aproximadamente duas semanas para a viagem, que tal começar a organizar a mala de toda a família? Faça uma lista de tudo que é preciso levar para a sua viagem, aproveitando para estudar bem o clima e a temperatura do seu destino. Compre o que estiver faltando e vá separando o que for possível. No dia de fechar as malas, estará quase tudo pronto!

Pronto para organizar sua viagem? Separe as malas e os documentos e eternize as suas memórias!

Uranio Bonoldi consultor

palestrante e oferece aconselhamento personalizado para empresários e executivos.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL