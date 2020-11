Como está seu lazer neste período de pandemia?

Considerando a ameaça que o novo vírus oferece à saúde das pessoas, manter um comportamento passivo pode ser ainda pior. Isso porque a manutenção de atividades relacionadas ao lazer melhora o estado emocional e comportamental, e ainda contribui para a proteção e o combate às doenças crônicas, que podem agravar as consequências do coronavírus.

Manter a rotina da prática regular de atividades relacionadas ao lazer pode oferecer também benefícios psicológicos, bem como promover a sensação de bem-estar. Esse é um fator importante a ser observado, uma vez que a nova rotina proposta pela pandemia pode ser um fator desgastante psicologicamente e gatilho para a ansiedade e demais problemas sociais.

Pensando nisso, dar continuidade à prática de atividades relacionadas ao lazer ajudará no retorno gradual da vida diária, após o período crítico de disseminação do novo coronavírus. As vantagens valem para crianças, adultos e idosos. Então, empurre os móveis da sala e aproveite o espaço para se movimentar.

Tenha sempre uma opção de jogos de tabuleiro, um bom livro, atividades manuais (tricô, crochê, artesanato, pintura, etc.), exercícios de meditação, pesquisas culturais e filmes. Lembrando que o exercício físico pode ser um grande aliado neste processo. Vale dançar, pular corda e subir escadas. Assim como para as crianças, os videogames que estimulam movimentos corporais também podem ser opções divertidas para os adultos.

Para quem está em home office durante a pandemia, é importante evitar longos períodos na mesma posição. Mova-se de tempos em tempos, seja para buscar água, ir ao banheiro ou até mesmo dar uma volta pela casa. Evite a utilização constante do aparelho televisor e o acesso direto a informações excessivamente negativas. Pense e repense. Suas atitudes farão diferença.

Eduardo Emilio Lang

Mares da Costa

professor dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Internacional Uninter.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL