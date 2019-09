Como está a Amazônia brasileira?

Qual a contribuição da Amazônia para o mundo, para o Brasil e para todos os seres vivos? No dia 5 de setembro celebra-se o Dia da Amazônia.

Primeiramente, vamos falar da extensão do bioma Amazônia, que ocupa 60% do território brasileiro, estando presente em vários estados (Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão e Mato Grosso). Tem área de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados, além de abranger também oito países além do Brasil: Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa.

Com essa extensão, quantas pessoas vivem na floresta amazônica? Cerca de pelo menos 30 milhões de pessoas. Além de ser considerada a maior floresta tropical do mundo, é também a mais biodiversa (dados do Ministério do Meio Ambiente de 2019), sem falar nas inúmeras contribuições que ela nos oferece tanto em recursos ambientais como econômicos: variedade de espécies, plantas fitoterápicas, água doce, ar puro.

Vale lembrar também que a floresta é responsável por grande parte do controle hídrico e climático, por conta de sua capacidade de transferir calor e vapor a muitas regiões, estoque de carbono, grande diversidade de vegetais, animais e minerais.

Estamos vendo que quanto mais desmatamento e impactos sofrer a nossa Amazônia, mais distante e difícil será a sua preservação e reconstituição. A fotossíntese, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio, é uma questão de sobrevivência. Podemos dizer então que as florestas tropicais úmidas, como é o caso da floresta amazônica, com certeza nos auxiliam na minimização do efeito estufa e da mudança climática.

Considerando os 30 milhões de pessoas que lá vivem, grande parte é composta por população ribeirinha e nativa, que vive do extrativismo e subsistência. Mas ao mesmo tempo estamos vendo cada dia mais grupos estrangeiros atuando nas mais diversas áreas, seja para pesquisas, implantação de indústrias e serviços até mesmo exploração predatória de diversos. Tudo isso tem comprometido sensivelmente a nossa Amazônia.

O que nós estamos fazendo para manter todo esse espaço verde em condições e o que fazemos para sua preservação? Várias são as instituições que se preocupam com a preservação da floresta, como ONGs e o próprio Ministério do Meio Ambiente, com a meta ousada “Desmatamento Zero” e o uso sustentável da floresta: Projeto Amazônia Legal.

Sabendo da contribuição da Amazônia para o mundo e para o Brasil, notamos que alguns dos impactos são negativos, entre eles as ações antrópicas (ou seja, desenvolvidas pelo homem) que têm a maior representatividade.

Diante deste retrato sobre a floresta amazônica, podemos dizer que ela está deficitária em sua preservação e conservação e cabe a cada um de nós, indivíduos comuns e que tenham poder de decisão estatal, fazer sua parte quanto a exploração e utilização dos recursos naturais, conscientes na formulação de leis e normas voltadas para manter a floresta viva e pulsante.

Sandra Maria Lopes de Souza

mestre em Gestão Ambiental

e coordenadora de cursos de

Pós-Graduação no

Centro Universitário

Internacional Uninter.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL