Como desenvolver disciplina financeira

Disciplina financeira é uma qualidade importantíssima para a garantia de execução do planejamento financeiro. Afinal, não adianta criarmos um planejamento sem que ele seja executado de maneira adequada. A organização vai garantir o sucesso nos seus objetivos financeiros.

O fator base para você alcançar a disciplina é comprometimento. Se seu planejamento financeiro diz para você cortar saída aos finais de semana por pelo menos um mês, você terá que cortar. Os resultados só vão aparecer se você se comprometer em executar o planejado. Questione e saiba dizer não. “Qual o benefício se eu for comprometido e realizar o planejado? Quero comprar? Posso comprar? O que acontece se eu não comprar?”

Mobilize sua família e quem está ao seu lado. Conte que está em uma fase de mudança de hábito, os benefícios de você adquirir e porquê está fazendo isso. Peça apoio e “broncas” (se necessário), afinal, todos nós gostamos de um empurrãozinho a mais.

Conheça alguns hábitos que ajudam durante esse processo:

Crie seu planejamento financeiro com o horizonte de pelo menos 2 anos. Faça a análise constante do seu orçamento, trace planos de ação e acompanhe.

Coloque suas contas para serem pagas em um só dia. Foque na quitação de dívidas.

Anote todos os seus gastos e confronte sempre com seu planejamento. O ideal é uma planilha.

Não compre parcelado. Acostume-se a trabalhar com o dinheiro que tem no momento.

Evite desperdícios. Seu bolso agradece, o mundo e seu planejamento financeiro também.

Estude sempre. Busque conteúdos relevantes e com quem possua autoridade no tema. O mundo financeiro é simples, mas pode ser complexo se você não dar a devida atenção.

O mais importante é você fazer isso repetidamente até se tornar um hábito e ser uma coisa comum.

Ricardo Hiraki Maila

Administrador, pós-graduado em gestão financeira pela FGV e pós-graduado em gestão de negócios pelo Mackenzie. Trabalhou por mais de cinco anos como diretor de planejamento e financeiro de um grande grupo do Brasil.

