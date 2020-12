Comemorações de fim de ano em condomínios demandam cuidados especiais

Em um ano atípico, tivemos que superar diversos desafios. Uma pandemia jamais vivida na história moderna, uma crise econômica, desempregos, incertezas, medo do futuro, confinamento, etc. São tantas as adversidades que precisamos, para a nossa saúde mental, comemorar as festividades de fim de ano. Se chegamos até aqui, devemos lembrar que a pandemia ainda não acabou. A COVID-19 ainda está presente em nossas vidas e, neste momento, com aumento de casos.

Como os condomínios não podem limitar a quantidade de pessoas nos apartamentos e nem aplicar advertências ou multas por aglomerações dentro das unidades, os administradores devem fazer um trabalho de conscientização entre os condôminos. Mas vale lembrar, a administração não pode multar por aglomeração dentro das unidades, situação bem diferente das áreas comuns do condomínio. Caso alguma infração ocorra nos halls, salões de festas, coberturas, salões de jogos e piscinas, a multa pode ser aplicada sim. As regras se estendem para os convidados, visitantes e até mesmo para os locatários de curta temporada. Quem for locar seu apartamento por aplicativos, deve comunicar a administração previamente e informar todas as regras do condomínio, pois qualquer infração cometida é aplicada na unidade, e não no inquilino.

Então como conciliar as festas e comemorações com a prevenção de contaminação? Sugiro algumas dicas:

1- Envie a relação de convidados para a portaria antecipadamente, com os nomes e número de identificação (RG), para serem cadastrados rapidamente e evitar aglomeração nas portarias.

2- Ao usar o elevador, sempre opte por manter-se no mesmo grupo de pessoas do seu convívio, como família ou amigos do dia a dia. Caso outras pessoas estejam dentro do elevador, espere a próxima viagem e, se possível, use as escadas e não toque no corrimão.

3- Tenha sempre com você um recipiente de álcool gel ou lenços antissépticos para higiene das mãos e superfícies. Após apertar o botão do elevador, higienize as mãos, pois o contato com esta superfície gera um alto risco de contágio.

4- Ao rever os amigos, evite abraçar ou tocar nas outras pessoas. Sabemos o quanto nosso povo é afetivo, mas neste momento, um sorriso, um olhar carinhoso é a melhor opção e mais responsável.

5- Se possível, todos devem permanecer de máscara, pois já foi comprovado pelos órgãos de segurança que é uma medida eficaz e segura contra a transmissão da COVID-19.

6- Ao retirar a máscara para se alimentar ou beber algo, use as alças e guarde em um saco plástico ou lenço. Não deixe em contato com superfícies ou sobre a mesa.

7- Jamais compartilhe copos, louças e talheres com os presentes no local, pois pode aumentar muito o risco de contágio.

8- É expressamente proibido soltar fogos de artifício das sacadas dos apartamentos ou das áreas comuns do condomínio.

E por fim, comemore a vida, comemore um novo ano que está por vir, repleto de expectativas e esperança renovada, para que tudo se resolva e que fique na nossa história como um passado de aprendizado, de amor ao próximo, resiliência e espírito de coletividade.

João Xavier

Síndico profissional, especialista em gestão condominial, especialista em implantação de novos condomínios. Administrador de empresas, sócio diretor da ATMA Consultoria Imobiliária, possui larga experiência em sistemas condominiais, e tecnologia voltada para segurança de condomínios. Membro do Conselho de Administração do estado de São Paulo (CRA-6-001410), atuou como palestrante

em várias administradoras de condomínios em São Paulo.

