COMANDO PLANETÁRIO

É preciso divulgar para ter-se uma massa crítica consciente do que representa o atual processo de transição planetária ou separação do joio do trigo, tão significativo para todos nós, terrícolas, inquilinos provisórios deste orbe. Somos, por conformação do nosso estágio evolutivo, ligeiramente primitivos ainda, o que é normal. Anormal ou pouco menos do que isso, é acomodar-se na materialidade da vida, ignorando que a fonte de pensamentos, emoções e ações é o espírito, a alma. Diz a literatura espiritualista que a vida na terceira dimensão, a nossa, é uma ilusão. E, de fato, o é. Entretanto, deste percurso ninguém se livra embora muitos possam errar menos porque fazem escolhas sensatas e outros erram mais porque não houve reflexão, paciência, perseverança. Quantos, de si mesmos, togados ou não, pretensos doutos ou não, exercitam no seu imaginário, pensar ou raciocinar como se estivessem fora do corpo físico? E se não o fazem agora, o farão depois, do outro lado da vida quando perderem a vestimenta carnal. O terráqueo precisa compreender que a bíblia, excetuando algumas alterações premeditadamente introduzidas pela santa madre igreja quando da tradução original é, de fato, uma fonte de grandes verdades e inúmeras mentiras. Uma grande verdade é a separação do joio do trigo. Os fatos atuais falam por si e representam a consequência do comportamento de toda humanidade. Delimitado livre arbítrio X escolhas X consequências (destino). A terceira dimensão é isso: estar num corpo físico compatível, receptor de todas as supostas necessidades da alma que, em cada existência, segue o seu curso de aprendizado. É nessa dualidade, nesse comprometimento quântico entre espirito e matéria, ou seja, entre a química e a física que se processa a evolução do princípio inteligente mônada ou átomo inicial. Diz a literatura do gênero que do átomo até o nosso presente estágio, o principio inteligente ou mônada, decorreu-se um bilhão de anos. É crível, portanto que na imensidão de galáxias haja também, por necessidade da criação, milhões de planetas e humanidades outras sofrendo o mesmo processo evolutivo. Fiz este introito para afirmar que no contexto cósmico não existe religião e sim, planejamento de conduta entre hierarquias espirituais e materiais cumprindo leis maiores e a participação de alienígenas a sondar e prover as nossas necessidades; é um fato inconteste. Aqui religião é um foco nescessário mas provisório e tanto é verdade que hoje não faz parte da nossa grade curricular. Se o terráqueo sair da sua zona de conforto e refletir sobre a imensidão de sóis e humanidades milhões de anos mais evoluídas, tanto eticamente quanto tecnologicamente, por certo se renderá a novas concepções a respeito de Deus, Supremo Arquiteto do Universo e seus filhos. A primeira delas é a de que Deus não é uma individualidade e se as religiões conspiram na divulgação da verdade, por omissão ou desconhecimento, prevaricam, pois, conteúdos esclarecedores não faltam nas múltiplas fontes espiritualistas.

Digamos en­­­­tão ­­que em toda hie­­­rar­­­quia não faltam subservientes. É muita pretensão, muita ousadia e chega a ser, nos dias atuais, uma vergonha para a igreja, a persistente afirmação de que a alma é criada no nascimento da criança. Os responsáveis pela transição planetária em andamento, em obediência às Supremas Leis do Criador, decidirão quem fica e quem sai deste orbe. Estamos no limiar de uma nova era em que conceitos religiosos serão, por necessidade, substituídos por novos paradigmas em que a lógica e a razão prevalecerão no entendimento da lei de ação e reação que vige em todo o universo. Acima de tudo o homem é uma individualidade espiritual, sempre o foi, e sem essa individualidade o corpo físico não existiria. Não tenhamos dúvida, Jesus é o governador espiritual que tomou a si a responsabilidade de encaminhar na senda evolutiva todos os povos para a compreensão de um objetivo maior. Já estamos bem crescidos para superar Adão e Eva, dois grandes cretinos em cujos nomes inúmeros espertalhões enganam a si próprios e centenas de milhares de inocentes que, em confiança, buscam a verdade. É nesse somatório de interposições convencionais tão materialistas que infelizmente ainda, conteúdos trazidos pela espiritualidade maior a respeito da integração do homem com o universo não constam da grade curricular de iminentes faculdades em todo o mundo. Convém afirmar que nesse processo de grandes intervenções no orbe, gradativamente o intercâmbio cultural com irmãos das estrelas se farão presentes. Dar-se-á também conhecimento da integração do futuro governo terrestre na Federação Galáctica composta por cerca de 140 sistemas estelares com 300 planetas em seus membros. Quem da verdade zomba, escarnece e pratica grandes males, colhe da Lei Maior, como agora já acontece, o fruto amargo da separação, do banimento. Quem viver, verá.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. email: jlmirria@gmail.com

