COISAS DAS REDES SOCIAIS

Quase todo brasileiro hoje possui um celular e consequentemente tem acesso às redes sociais. As crianças, hoje em dia, praticamente já nascem com o dedinho na tela. Os mais jovens usam os dois dedos polegares e os mais idosos o dedo indicador, mas todas as gerações se acham conectadas virtualmente. Pelas redes circulam muitas porcarias e fakes, mas também é possível se surpreender com algumas mensagens interessantes. A coluna de hoje traz quatro dessas curiosidades. A primeira é uma pequena história do e-mail e as três outras viralizaram recentemente nas redes sociais, sendo que a última é divina. Vamos a elas: – 1)- O primeiro e-mail da história foi enviado há 47 anos, na Califórnia, por um engenheiro saído do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seu nome é Ray Tomlinson. Ele foi o criador do símbolo @ e sua primeira mensagem foi enviada para seu próprio endereço eletrônico. O conteúdo era “Testing 1234”, que, traduzido, significa “Testando 1234”. Atualmente, 144,8 bilhões de e-mails são enviados todos os dias. Destes, 65% são spans. Mais da metade das mensagens é disparada por empresas, enquanto as demais são trocadas entre contas pessoais. E há quem acredite que ninguém mais usa e-mail, não é mesmo? 40% da população já está nas redes sociais. Se tem algo que veio para ficar na internet são as redes sociais. Quem não tem um Facebook, Instagram ou Twitter? Ou, voltando alguns anos, que nunca teve um MSN, Orkut ou até MySpace? Estima-se que 40% da população mundial tem pelo menos uma rede social e a usa ativamente. Desde 2014, o Brasil é considerado o 9º país com a pior velocidade de internet banda larga no mundo todo, ficando atrás de países como Malásia, Equador e Chile. Nossa velocidade média é de 2,9 Mbps, enquanto a dos melhores países fica acima de 17. Algumas pessoas podem ficar surpresas ao descobrir que 60% do tráfego online provém de interações feitas por robôs (e não por pessoas). Tais dispositivos, conhecidos como bots, podem operar de forma lícita, realizando atividades dentro da lei e com objetivos corretos, ou ilícita, tentando aplicar golpes. Desde sua criação, já passamos por diversas transformações no serviço de internet, incluindo a conexão discada, a banda larga e, agora, a fibra óptica. 2)- Três frases verdadeiras: Antigamente as mulheres cozinhavam igual à mãe. Hoje, estão bebendo igual ao pai. Antigamente as bundas vinham dentro das calcinhas. Hoje em dia, a calcinha vem dentro das bundas. E a melhor de todas: Antigamente os cartazes nas ruas, com rostos de criminosos, ofereciam recompensas. Hoje em dia, pedem votos. 3)- Se você não sabe a origem e o significado da palavra NOITE, aqui está a explicação: Em muitas línguas européias, a palavra NOITE é composta pela letra “N” e seguida pelo número 8, em cada uma das línguas de cada país. A letra N é o símbolo matemático de um número alto (já te falei N vezes) e o número 8 (deitado) simboliza o infinito. Desse modo, em todas as línguas, NOITE significa UNIÃO COM O INFINITO (N + 8). Quando este fato foi descoberto, é óbvio que não entendíamos como não o havíamos notado antes … Aqui estão alguns exemplos: PORTUGUÊS: noite = n + oito (8); INGLÊS: night = n + eight (8); ALEMÃO: nacht = n + acht (8); ESPAÑOL: noche = n + ocho (8); ITALIANO: notte = n + otto (8); FRANCÉS: nuit = n + huit (8). Interessante, não é? Como conselho: durma oito horas. 4)- Conta-se que São Pedro, muito preocupado ao notar a presença de algumas almas que ele não se lembrava de tê-las deixado entrar no céu, começou a investigar e encontrou um lugar por onde elas entravam. Dirigiu-se então até o Senhor e lhe disse: “Senhor Jesus, observei que temos aqui algumas almas que não me lembro de ter-lhes aberto as portas para que passassem a desfrutar da felicidade eterna. Fiz algumas investigações e achei um vão por onde elas entram. Queria que o senhor mesmo visse… Jesus aceitou acompanhá-lo e viu que desse vão descoberto se pendurava, vindo da Terra, um imenso Rosário, por onde constantemente subiam muitas almas. Alarmado, disse São Pedro: “Creio, Senhor, que devemos fechar essa entrada!” “Não, não…” – respondeu-lhe Jesus – “Deixe assim… Isso são coisas da minha Mãe…” Maio – Mês dedicado a Nossa Senhora . Lindo!!!

