Cobertor curto! O que o governo está fazendo para minimizar a crise é suficiente?

Para enfrentar a crise do novo coronavírus na saúde e reduzir o seu impacto na economia, o governo federal tem divulgado novas medidas emergenciais toda semana. Chamado de “orçamento de guerra”, em referência à gravidade do cenário, as medidas já somam R$ 750 bilhões e representam 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) projetado para 2020.

Os esforços até aqui vêm dividindo opiniões, umas fundamentadas e outras nem tanto. Um exemplo desta última é a comparação do nível de comprometimento das medidas em proporção ao PIB com o de países como EUA, que deve chegar a 11,3%, Alemanha, que já chegou a 12%, e com a Inglaterra, 17%. A simples observância que estamos comparando países de primeiro mundo com um país emergente já cria um enorme distanciamento de realidades e proporções.

Mas isso não significa que o governo brasileiro não possa fazer mais. Com o estado de calamidade pública decretado, o governo brasileiro foi liberado do cumprimento da meta fiscal de déficit de R$ 124,1 bilhões para este ano e projeta superar R$ 350 bilhões com as medidas anunciadas.

Percebeu a diferença de valores entre os R$ 750 bilhões em medidas e déficit primário de R$ 350 bilhões? Isso ocorre porque parte das medidas anunciadas tem origem em isenções e adiamentos de tributos, que estão diretamente relacionados ao tempo que será necessário se utilizar dos mecanismos, além, claro, da conta levar em consideração uma possível recuperação no segundo semestre deste ano.

O fato é que, apesar das medidas, o momento ainda alimenta muitas incertezas e isso é ruim para os investidores. Na renda fixa, por exemplo, é preciso saber (ou pelo menos projetar) qual será a taxa de juros e a inflação deste ano. Já na renda variável, o isolamento por tempo indeterminado deve resultar em um segundo trimestre de balanços ainda piores.

Diante de tudo isso, dificilmente teremos uma leitura mais clara do que veremos pela frente antes da epidemia atingir o seu pico, o que infectologistas dizem que deve acontecer em algo em torno de duas semanas. Dessa forma, a melhor medida para o momento ainda é acompanhar os resultados atrás de bons fundamentos para o longo prazo, afinal, mais cedo ou mais tarde a crise acabará e os resultados aparecerão revelando quem fez a lição de casa e aproveitou as oportunidades.

Ernani Reis

Capital Research

