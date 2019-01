Como é bom começar um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano, um novo tempo com o coração em paz, os olhos brilhantes, o rosto radiante, com determinação e cheios de esperança.

Como é bom iniciar o ano de 2019 com mudanças promissoras, novos governantes em todos os estados, novos legislativos, novo presidente, frutos de um processo democrático e do anseio, das necessidades e da voz de um povo, de uma nação, de pessoas cheias de esperança.

Como é bom olhar para frente, ver além do se vê, ter a certeza que unidos vamos vencer as dificuldades, superar obstáculos, alcançar metas, realizar sonhos, concretizar propostas marcadas pela esperança de uma sociedade que avança, que se respeita, que busca viver a justiça, a fraternidade e a civilização do Amor.

Como é bom ver famílias se formando com fundamentos humanos, civis, sociais e religiosos, com perspectivas positivas, alicerçadas na esperança de dias melhores, de realização, de união, de prosperidade, de continuidade, de futuro promissor para uma nova sociedade.

Como é bom termos fé viva na Palavra de Deus que nos convoca à transformação da sociedade: “Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual a é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. ” (Rm 12,2).

Como é bom saber que Senhor Deus está conosco: “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo” (Mt 28,20). Disse o Senhor, todos os dias, significa em todos os lugares, diante de todas as situações. Caminhemos com esperança, pois nada tirará do nosso coração a motivação por um mundo melhor, fraterno, cristão, e da nossa mente, uma sociedade justa, com direitos reconhecidos e deveres assumidos.

Como é bom poder partilhar, semear a esperança. Esperar significa crer na realização do amor, ter confiança nas pessoas, olhar com gratidão para vida, buscar as metas desejadas, dar o salto no incerto e abandonar-se a Deus totalmente.

Como é bom começar o ano cheios de esperança, cheios de metas, cheios de coragem, cheios de determinação, cheios de motivação, cheios de vida, cheios do amor. Cheios de Deus. Tenho certeza que para você, para mim e para todos que creem e fazem a experiência do amor, teremos um ano promissor. Acredite!

Padre Osvaldo

pároco da Paróquia Imaculada Conceição, de Catanduva, e autor do livro "Pétalas de Luz".

