CHEGADA DAS VACINAS AOS ESTADOS

Depois de muitas polêmicas e discussões em torno dessa ou daquela vacina, os estados da Federação já se encontram abastecidos com uma certa quantia das primeiras doses da vacina da coronaVac, aprovada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), pelo menos nas capitais de cada estado, onde as aplicações estão ocorrendo a todo vapor e que deverão se estender pelo interior de cada unidade da Federação.

Há de se ressaltar que o presidente da ANVISA, Sr. Antonio Barra Torres, foi muito objetivo ao declarar que este feito não se trata de uma vitória, mas sim de uma medida considerada alternativa e eficaz para imunizar a população, tanto é que, após vacinados o cidadão e a cidadã, os cuidados permanecem e o zelo em prol das prevenções se faz altamente necessário.

Sabemos que a vacinação é praticamente obrigatória, de conformidade com a decisão das autoridades competentes do Setor de Saúde que se empenham, fazendo com que as pessoas procurem a sua unidade de saúde para receber a primeira dose da vacina, mas isto não significa que cada brasileiro, mesmo contra sua vontade, entregue seu braço às agulhas das autoridades sanitárias.

É evidente que na prática as vacinas no Brasil são obrigatórias, uma condição imposta para quem está prestes a matricular seu filho em colégio público ou para quem deseja se inscrever em cursos públicos, além daqueles que desejam fazer parte do Bolsa Família, nada melhor que optar pela vacina, pois terão um comprovante de que se submeteram à primeira dose da realização da vacina.

Nessas condições, as convicções pessoais devem ser respeitadas, entretanto, não significa que são absolutas, mas acima de tudo estão os direitos humanos, aqueles que se propõem a receber a vacina e aqueles que por convicção própria deixam de recebê-la, achando desnecessária esta exigência das autoridades do setor de saúde,porém, é um número mínimo de pessoas que fica na dúvida se toma ou não a primeira dose.

Independente de quaisquer situações, a grande maioria optou pela primeira dose da vacina e é claro que, aqueles que estão na dúvida se tomam ou não, acabam acompanhando a maioria, porque se dão conta de que o caminho mais eficaz é tomar primeira dose da vacina, já que está em plena atividade e assim deverá ter sequência como forma de combater o vírus da coronavírus.

Da forma com a qual as mortes vêm se sucedendo em nosso país, já contabilizam mais de 211 mil vidas perdidas e mais de 8 milhões e quinhentas mil pessoas infectadas pela doença do vírus da coronavírus, portanto, achamos que a melhor solução é partir para aplicação das primeiras doses da vacina, a única que poderá surtir os efeitos desejados como prevenção dessa terrível doença contraída pela Covid-19.

Mesmo com a aplicação das vacinas, há de se exigir o mínimo de medidas que disciplinem a conduta das pessoas, evitando aglomerações em festas que se concentram nas áreas de lazer de toda a natureza, tanto é que as autoridades do Poder Judiciário estão atentas quanto a esse aspecto pouco recomendado, onde os riscos de contrair a doença se intensificam. Depois vem a corrida à procura dos leitos hospitalares.

O importante é que vários estados já começaram a vacinar a população com a coronaVac nesta segunda-feira que se findou, após o Ministério da Saúde ter iniciado a distribuição do imunizante contra a Covid-19, havendo atraso na entrega, porque segundo o ministro Eduardo Pazuello, teve que alterar voos com as doses para os estados.

Em entrevista nesta última segunda-feira em São Paulo, Pazuello afirmou que não houve a preparação mais acentuada na entrega das doses, porque os governadores quiseram antecipar o início da vacinação e foi necessário refazer a logística, o que não deixou de ser um transtorno a mudança dela para 26 estados num país continental como o Brasil, disse Pazuello.

Façamos votos para que a iniciativa da vacina tenha encontrado o caminho mais adequado e eficaz, no sentido de que os brasileiros se sintam mais seguros e tranquilos no dia a dia da sua existência, mas desde que todos os habitantes de cada estado sejam contemplados com as aplicações num tempo mais breve possível.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@

bol.com.br

