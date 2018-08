Chamados à Misericórdia

H á um chamado dentro do coração de cada ser humano, que atrai sua atenção para algo diferente e o faz mudar a direção. É como o toque de um celular ou uma simples campainha quando soam. Esse barulho externo faz com que sua atenção, seus passos e sua direção se movam para ouvir, ver, ler, encontrar ou descobrir o que ou quem está ali.

Algo novo só pode surgir quando se muda a direção. Se isso acontece todos os dias com o que está “do lado de fora”, imagina o que acontece com um chamado que soa dentro de nós, no coração! Esse é o “Chamado à Misericórdia”, que possui um “som” próprio: a melodia da Misericórdia. É como o “palpitar de um coração” – “A Misericórdia é o palpitar do Coração de Deus” (Papa Francisco) -, ela atrai, chama, encanta e redireciona vidas em três direções: para o Alto, para Dentro e para Frente.

Para o “Alto”, porque é o chamado de um Deus que é Misericórdia (Sl 144,8) e esse chamado nos faz olhar e buscar “as coisas do Alto” (Cl 3,1). Isso muda tudo, a nossa direção, o coração. Quando uma pessoa se sente culpada ou condenada, normalmente ela fica logo de cabeça baixa, porque a tristeza e o remorso pesam demais, daí ela se volta para baixo e para o que é baixo. Porém quem escuta a Voz do Pai das Misericórdias poderá levantar a cabeça de novo e olhar para cima, ter uma nova postura, de pessoa feliz. No abraço do Pai, todo filho(a) recebe de volta a dignidade e a honra para poder levantar a cabeça e dizer: Sou amado(a)!

Para “Dentro”, pois pode ser que aí dentro de você exista um “barulho”, como quando alguém está dirigindo e, de repente, começa a ouvir um “ruído” estranho e pensa: Será que é algum problema no motor? Para descobrir, vai precisar reduzir a marcha, pisar no freio até parar, abrir o capô e olhar lá dentro para verificar o que está acontecendo. O que esse barulho quer dizer? O que ele significa?

Há um barulho no coração do homem, no seu também! Escute-o por um instante, pare de ler o texto e tente fazer um pouco de silêncio para escutá-lo… E aí, quais barulhos conseguiu escutar? Era barulho de quê? Chiado na bomba de ar da paciência; vazamento do óleo da compaixão; curto circuito no cabo da confiança? Esses, entre outros, são sinais de que algo não está funcionando bem em você! Chame o mecânico da Misericórdia, seu contato é a Oração e o seu nome é Jesus! Ele sempre tem a ferramenta certa para consertar todos os tipos de barulho do coração.

E “para frente”, pois o Chamado à Misericórdia para o ser humano é como aquela música que, ao ouvir, a pessoa não consegue ficar parada. A canção move, faz mexer os pés e depois o corpo inteiro.

A música da misericórdia é regida pelo Maestro da Unidade (e da Paz), o Espírito Santo. Quem ouve o ritmo dessa batida segue os passos da dança do encontro com o outro e, na dança da reconciliação, dançar sozinho é proibido, precisa de companhia. Muitas vezes será como uma dança de roda, todo mundo junto, de mãos dadas, marcando o compasso da união.

A melodia do Amor nos leva a descobrir que o som da dança da reconciliação faz da nossa vida uma nova canção. Portanto cante, dance, alegre-se com a canção do perdão, da unidade, do “tente mais uma vez”. Não tape os ouvidos do coração, deixe entrar as notas da canção da misericórdia, você vai redescobrir a alegria do viver juntos novamente, do ser família, do ter amigos, a alegria do “Amai-vos”.

Escute… A Misericórdia está tocando, é o som do coração, é o “Som da Misericórdia” chamando cada ser humano a mudar de direção, olhar para o alto, voltar-se para dentro de si e dar os passos da dança da Reconciliação em direção ao outro. O Maestro da Misericórdia, o Espírito Santo, entoa o clássico “Amai-vos” (canção do encontro). Não tenha vergonha de entrar nessa dança, não dê desculpas dizendo: “não sei dançar”. Não fique parado, sinta e siga este som, a misericórdia está chamando, é com você mesmo!

Atenda, fale, ouça, cante e dance, pois a misericórdia está tocando… Não recuse essa “chamada”. Eu e você somos CHAMADOS À MISERICÓRDIA

Padre Sóstenes

Vieira é sacerdote da Canção Nova. Autor do livro Livro “A Oração Em 7 Passos”, pela Editora Canção Nova.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL