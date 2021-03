CERTO OU ERRADO?

Estava me segurando para não escrever nada sobre o tema, Mas se eu não escrever, vou ficar louco.

Vamos lá: Há mais de um ano estamos vivendo essa loucura chamada Coronavírus, há mais de um ano, vemos decisões sendo tomadas, e muitos de nós a seguimos.

Ai vem a minha indagação: Essas decisões estão sendo certas? Será que mesmo depois de um ano, realmente sabemos como combater esse inimigo invisível? Será que o distanciamento social é realmente a forma, mas eficaz?

Perguntas que há algum tempo me faço, e hoje refleti, será que se deixamos a vida correr solta não é melhor, pois assim, teremos empregos, o comércio funciona normalmente, a vida volta ao Normal. Tá você que esta lendo, vai dizer você é louco, e o Vírus vai se propagar de forma rápida e vai matar muita gente. Respondo e faço você pensar, até agora o Vírus fez o que? Se propagou de forma rápida e matou muita gente.

Se os Brasileiros não se policiarem, usarem máscaras, álcool gel 70%, não deixarem que levar a família inteira no mercado, manterem distanciamento na fila dos Bancos, Loterias e afins, não é uma ou outra categoria que vai transmitir o Vírus.

Eu ainda acredito, que se voltarmos a “Vida Normal”, seja a forma mais prática de combatermos o Vírus, afinal todos os países do mundo que pregaram o isolamento social, estão sendo devastados pelo Vírus, pelo desemprego, pela recessão, pela depressão, etc… Será que não é hora de mudarmos o rumo das coisas e cobrarmos uns dos outros que sigamos as normas da OMS?

Será que se tudo estiver aberto em horário estendido, a aglomeração não será menor, e geraremos mais empregos. Afinal, o que é pior, um bar, restaurante ou lanchonete aberto, seguindo rigorosamente as normas de segurança, ou um encontro de amigos no fundo de casa para um churrasco, todo mundo sem máscara e se abraçando. O que é pior, uma festa clandestina onde ninguém é de ninguém, ou uma festa de casamento em um salão regularizado seguindo todas as normas de segurança e requisitos da OMS?

Bem, hoje ninguém sabe o que é certo ou errado, é certo que nenhum Governante que errar, mas, será que não estamos seguindo regras insensatas e que em outros países já não deram certo, será que não é hora de mudar?

Acredito que seja a hora de nós Catanduvenses, Paulistas, Brasileiros, mostrarmos que o distanciamento não é eficaz, e podem trazer muito mais mortes, prejuízos e problemas para a vida, do que seguirmos a Vida Normal como sempre vivemos.

Rodrigo Genoves (Cebola)

Assessor Parlamentar.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL