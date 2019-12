CATANDUVA – Cidade Privilégio Seja Feliz! Venha nos visitar!

Catanduva, cidade abençoada pelo Santo Padre Albino Alves da Cunha e Silva, nosso mentor e nosso protetor.

Muito fez esse Santo Sacerdote para o progresso de nossa cidade. Um único pensamento abrigava em seu coração, que era diminuir o sofrimento dos menos favorecidos pela fortuna. Morreu pobre, sem nenhuma posse, mas com a consciência tranquila pelo muito que realizou.

Na nossa cidade não se sofre sozinho, dada a generosidade de nossa gente. Se existe algo que muito nos aborrece e nos deixa triste é o fato de que alguns de nossos companheiros menosprezarem nosso País e nossa cidade.

Dizem eles que muitos dos nossos patrícios deixaram nossa cidade e nosso País, e foram morar no exterior. Dizem mais que vem nos visitar, porque ainda tem pais vivos que moram aqui, mas que quando eles faltarem, jamais porão os pés no nosso País, devido as condições de vida que enfrentamos. Se existisse reencarnação e o Senhor Deus nos perguntasse em que cidade do mundo gostaríamos de nascer de novo, em Londres, Paris, Roma ou Nova York.

Com o devido respeito diríamos:

“Pai, deixe-nos nascer na nossa pequena e querida cidade de Catanduva, mais precisamente a rua Rio de Janeiro, nº 59, em frente à Estação de Estrada de Ferro e, tendo como pais, o senhor Aurélio Righini e a senhora Thereza Tattini Righini.”

Sempre nos orgulhamos de nossa naturalidade e nossa paternidade, de onde vem nossos costumes, nossa educação e, principalmente, nossa religião, quando, pelas mãos de nossos pais, íamos juntos assistir à missa das 5 horas na Matriz de São Domingos, rezada pelo Santo Padre Albino, que colocava a Hóstia Consagrada em nossa língua.

Nós éramos felizes e não sabíamos.

Nós tivemos o privilégio, na década de 1970, de sermos escolhidos para gerir a administração pública da nossa cidade. Sabemos que não fizemos tudo que a população esperava, mas procuramos, com Deus no coração, fazer tudo o que foi possível. Jamais malbaratamos o dinheiro público. Nem recebemos ordenamos mensais de Prefeito dos cofres municipais.

Bendito seja o proprietário rural que procurou não deixar que suas matas nativas fossem destruídas para se ter mais áreas para o arrendamento. Benditos sejam, também, aqueles que reflorestam suas áreas degradadas. Os efeitos salutares deste gesto serão sentidos para sempre e a Mãe Natureza agradece, dando as gerações futuras uma atmosfera menos poluída.

Temos bastantes direitos, mas não podemos nos esquecer de cumprir nossas obrigações.

Infelizmente, o País atravessa uma das piores crises financeiras da nossa história, fruto de administrações públicas federais no nosso passado, quando o erário público da Nação foi desgraçadamente transformado em elevadas propinas. Começou a faltar dinheiro para quase tudo. Isso causou um grande desemprego no País, empobrecendo, sobremaneira, a população obreira da Nação.

Vem atrás a violência desenfreada que faz com que o cidadão de bem tenha que se tornar prisioneiro em seu próprio lar para po-der fugir de ser assassinato.

Tudo isso transformou o País em um verdadeiro caos.

A atual administração pública federal quer fazer de tudo para que o País volte a andar nos devidos trilhos e a felicidade seja constante em todos os lares brasileiros. Mas para isso acontecer, nossos governantes federais sabem que é preciso tomar medidas cautelares amargas e sofridas, e até algum prejuízo individual.

Muitos concordam em colaborar com a administração pública e suas mudanças, mesmo as custas de algum sacrifício, mas parte da população, aqueles que acham que quanto pior, melhor, querem a volta da política passada que tanto mal causou ao nosso País.

Cada cabeça uma sentença.

Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe.

Engº João Righini

Ex-Prefeito

