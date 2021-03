Casos e decisões em foco

A os poucos, questões estranhas, mas com nível de excelência que merece menção, vão sendo submetidas ao Judiciário. Assim, creio que vale a pena passá-las adiante.

Uma vendedora de determinada empresa passou, pouco antes de findar o período de experiência, a ser pressionada pelo patrão para reduzir peso. Sim! Emagrecer! E, mensalmente, no dia do pagamento, a vendedora tinha que subir na balança, trazida para o ambiente para compor o quadro. Se ocorresse a redução, ela faria jus à complementação de R$ 200,00. Caso contrário, não. Era assédio, sem dúvidas. Assédio oral. E assédio escrito: “favor conferir o peso. Caso não tenha perdido peso do mês de julho 05 até agosto 05, favor devolver os R$ 200,00”. E não só. Em outra mensagem: “já chegou nos 90 quilos? Mês que vem: 85 quilos!”. E ainda: “mês que vem tem que ser menos que isso aí!” “Favor apresentar a pesagem do dia 5.06.2019, com carimbo da academia, certificando que foi peso realizado no dia. Obrigado.”

Ao avaliar a questão, o julgador reconheceu que os fatos são incontestáveis. Para ele, a forma de o sócio se dirigir à trabalhadora é algo inacreditável. E na condenação fez constar: “está patente a conduta ilícita desde março de 2019 por submeter a ex-vendedora a constrangimento e tratamento depreciativo e humilhante”.

Uma senhora entrou na justiça com ação declaratória, colimando ficar livre de determinados descontos em folha de pagamento. Cumulou repetição de indébito, para reaver o que já havia desembolsado. E requereu danos morais. Como se trata de pessoa que não é letrada, ela apresentou procuração com impressão digital, assinatura a rogo e mais a assinatura de duas testemunhas. No juízo de primeiro grau, a decisão foi no sentido de não admitir a procuração como apresentada. Entretanto, em segunda instância, ficou assentado que “a exigência que subordina o ajuizamento de ação por pessoa analfabeta à outorga de procuração por instrumento público, quando existe instrumento particular, firmado por duas testemunhas e passível de ratificação é contrária ao espírito da lei.” Assim o recurso interposto foi provido. E o processo retornou à vara de origem para regular processamento.

E, por fim, mas não em último lugar, há o fato de, no STF, a apreensão de 188 quilos de cocaína não justificar prisão de mula. O Ministro Gilmar Mendes, relator do caso, considerou que a prisão é desproporcional, pois se trata de réu primário com bons antecedentes.

Por outro lado, há o caso de uma senhora de Santa Rita do Passa Quatro. Ela é dona de quatro galos. Os vizinhos, inconformados com o nível de estridência do quarteto durante a noite, reclamaram junto à Prefeitura. Nada. Então, entraram na justiça. A dona dos galos foi condenada a 25 dias de prisão simples por causa do incômodo causado na vizinhança pelo canto de seus galos, eis que causavam perturbação de tranquilidade.

Marcílio Dias

Advogado.

