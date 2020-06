Brasil não conseguiria combater a pandemia sem os servidores públicos

Em tempos da COVID-19, muitos setores têm sido fundamentais na estratégia que visa combater a maior epidemia do século. Nesse sentido, nunca foi tão importante reconhecer o trabalho feito pelos servidores públicos, como profissionais da saúde, da educação, da segurança, entre outros.

Na verdade, a atuação do servidor sempre tem sido exemplar. Diariamente, milhares de profissionais de várias áreas ajudam a população, seja nos hospitais, nas escolas, nas delegacias, policiando ruas, entre outros lugares. A pandemia evidenciou que seria impossível combater o coronavírus sem a participação efetiva dos servidores públicos. Não dá para imaginar chegar a um hospital e não encontrar médicos ou enfermeiros ou assistentes de saúde para o correto e rápido atendimento.

Os profissionais da saúde, por exemplo, necessitam de todo o nosso apoio, já que atuam na linha de frente da crise sanitária, passando por diversas dificuldades como jornadas exaustivas de trabalho e, muitos, em condições extremamente precárias. Aliás, somente na área da saúde, mais de 30 mil profissionais foram contaminados com a COVID-19, número que pode crescer ainda mais de acordo com o próprio Ministério da Saúde.

Também pedimos mais respeito à atuação dos servidores, que são alvos de políticas equivocadas do governo e, consequentemente, de críticas injustas e até agressões covardes por parcela da população. Reconhecer o trabalho dos servidores neste momento é uma forma de contribuir para minimizar os impactos da pandemia.

A Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) parabeniza e agradece o empenho de todos os funcionários públicos que estão focados na prestação de um serviço fundamental para salvar vidas. O Brasil precisou, precisa e sempre vai precisar dos servidores públicos. E nós estamos aqui para cumprir o nosso papel agora e na pós-pandemia.

Antonio Tuccílio

presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL