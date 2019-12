BLACK FRIDAY OU BLACK FRAUDE?

Você sabe a origem do Black Friday(sexta feira negra)? A verdadeira história desse dia, que nada tem de alegre, foi contada pelo professor Dr. Geova Silva. Segundo ele, tudo começou na época do comércio de escravos na América. Durante a sexta-feira negra, os escravos foram vendidos com desconto para impulsionar a economia. Dai Black (escravos de origem africana) e Friday(sexta-feira) o dia da venda, no final de todo o mês novembro. Como os Estados Unidos aboliram a escravidão em 1º de janeiro de 1863, se correto esse fato histórico, como explicar que essa promoção tenha ganhado projeção nacional naquele país, somente no final dos anos 90 do século passado? Outra corrente, todavia, segundo o linguista Ben Zimmer, bastante aceita, acredita que o termo foi criado por policiais da Filadélfia na década de 1960, para se referir ao dia após o feriado do Dia de Ação de Graças, em que o trânsito se tornava um caos. Segundo o linguista, o fluxo de veículos, por conta da folga prolongada e das partidas de futebol realizadas sempre nessa época, aumentava consideravelmente. E, ao mesmo tempo em que isso era uma dor de cabeça para os agentes da lei, era o sonho dos lojistas, que faziam diversas promoções para atrair quem passasse por lá. Não se tem registro de como isso se espalhou para outros pontos dos Estados Unidos, embora não seja difícil imaginar que a vontade de pagar menos por alguns produtos tenha contribuído para a iniciativa se expandir por todo o país. No Brasil, esse movimento comercial começou no dia 28 de novembro de 2010, quando a data reuniu mais de 50 lojas do varejo nacional. Nasceu tímido e desacreditado por conta de algumas fraudes denunciadas pelos órgãos de fiscalização e de imprensa, mas a cada ano vem ganhando projeção e, segundo alguns analistas, tende a se tornar a segunda data mais importante do ano para o comércio, em valor agregado, superando o dia das mães. Fraudes ou não, o fato é que segundo o site poder360, só neste ano houve incremento de vendas da ordem de 30,9% em relação a 2018 e, por mais paradoxal que possa ser, o PROCON registrou um aumento de 45% em atendimentos, somente sobre o Black Friday. Os números do PROCON não deixam mentir – o Black Friday à brasileira, infelizmente, ainda tem muito de black fraude.

José Carlos Buch

