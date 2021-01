BIDEN OU TRUMP

Com quem você fica? Eu, por não assistir Globo, Band, CNN e Jovem Pan, fico com Trump. Aliás em artigo veiculado na edição do dia 12.11.20 deste jornal afirmei que Trump ficaria por mais quatro anos como presidente, e se isto não ocorresse ao invés de Ferreira passaria a assinar José Luiz Bosta. A proposta embora literal está de pé. Duas premissas se fazem necessárias: 1) A transição ou separação do joio do trigo constitui um ditame das hierarquias espirituais superiores para o nosso planeta. Força alguma impedirá. 2) A nação americana, libertária nos seus fundamentos, é a principal envolvida neste processo conjugado por duas irmandades alienígenas em comum com as forças militares de inúmeras nações. Não se trata de mais uma eleição americana e sim o término do domínio e expulsão de todas as elites trevosas que há milênios infelicitam os povos da Terra. É de fácil compreensão: globalistas, carteis financeiros, famílias ricas tipo George Soros, Vaticano, ONU, OMS e 90% das mídias em todo o mundo, todos estes braços pertencem à Nova Ordem Mundial, digamos o lado direito do mal. O lado esquerdo são todos os regimes ditatoriais: China, Iran, Coréia do Norte, Venezuela, Cuba, dentre outros. Acima destas duas elites trevosas no plano físico do planeta, havia no plano sideral, abaixo e acima da lua, duas facções alienígenas trevosas, com alta tecnologia que também disputavam o domínio da Terra. Este é o cenário que a humanidade desconhece. A nação americana sofreu a maior fraude eleitoral da sua história. Pela primeira vez centenas de milhares de mortos votaram, igualmente milhões de votos fraudulentos pelo correio. Câmara e Senado unidos para derrubarem Trump e o vice-presidente Mike Pence, em cima do muro, fazendo o jogo da N.O.M. É o que se depreende. Biden é uma marionete no sistema. A vice Kamala Harris é comunista de carteirinha. Igualmente Nancy Pelosi, (um tipo Gleise Hoffman) presidente da Câmara. O que se sabe é que o Pentágono, por enquanto, releva para evitar conflitos maiores na sociedade americana e no mundo. Prisões estão sendo feitas e o Pentágono, diga-se as forças militares e suprema guardiã da portentosa e libertária nação americana, comanda os destinos da nação. A verdade é que os globalistas estão desesperados, mas sabem que vão perder. Lançam-se agora sobre Putin insuflando milhares de inocentes úteis para derrubar o presidente. Mal sabem que os militares russos têm o pavil curto e não querem perder o seu domínio geopolítico além de detestarem os globalistas. Aqui no Brasil a mesma arte de insuflar busca seus inocentes úteis. Quando não é a Amazônia com a retórica das queimadas, eles criam outras. No momento a vacina é o enredo. E, novamente, esses infelizes inocentes úteis, ao clamor de lideranças petistas e comunistas outros, tipo Psol e assemelhados, com minoria irrelevante ostentando bandeiras vermelhas, infernizam os que trabalham para ganhar o pão de cada dia. Querem tirar o Bolsonaro porque ele não rouba e não deixa roubar. Precisamos voltar às ruas. Equacionemos: temos Supremo Tribunal Federal? Temos Câmara Federal? Temos Senado? Tão só por isso estamos viajando na maionese. As informações espirituais canalizadas se propagam e se repetem: a humanidade está adormecida, a maioria impensadamente e sem refletir faz a sua escolha, pagará por ela. Fatos gritantes, no devido tempo, virão à tona. Segundo a Unicef um milhão e duzentas mil crianças e jovens são sequestradas anualmente em todo o mundo. Bastará mostrar os túneis em que são levadas e os fins macabros a que são submetidas como pedofilia, experiência genética, prostituição e retirada do Líquor, um componente da medula espinhal para rejuvenescimento da elite comprometida. As fotos, se mostradas, são estarrecedoras. A humanidade ficará sem chão, mas o planeta será liberto de todas as forças malignas. Convém lembrar que a ordem vem de CIMA. Para melhor compreensão dos fatos um adendo se faz necessário: a vida em todas as galáxias do universo existe em variadas dimensões. Em planetas de fisicalidade densa como a Terra, de 3ª dimensão, a alma quando perde o seu corpo denso passa para o outro lado que é a 4ª dimensão; a nossa humanidade soma oito bilhões em corpo físico denso e mais doze bilhões em corpo físico menos denso denominado corpo astral ou emocional. Uma parte dessa humanidade invisível vive em colônias próximas da superfície terrena onde a materialidade das edificações, dos jardins, dos objetos, computadores, por exemplo, se apresentam menos denso, portanto, compatível com a densidade do corpo astral. Outra parte vive nos umbrais abaixo da crosta terrestre. Para melhor compreensão basta entender que toda parte física possui a sua contra parte espiritual, energética. Como estes espíritos tenebrosos detém conhecimentos de manipulação da energia, edificam seus espaços geofisicos nesse campo vibracional de 4ª dimensão, constroem seus laboratórios de pesquisa, computadores, implante de chips no corpo astral dos encarnados incautos e têm sob seu poder uma enorme massa de espíritos vencidos pelos próprios erros. Os chefões são exímios manipuladores da mente humana encarnada ou desencarnada. Atuam com extrema facilidade em governantes incautos principalmente sobre aqueles ávidos de poder. Outra parte perambula pelas ruas de todas as cidades existentes, a maioria desprovida da nova realidade dimensional. Aos poucos, na medida do próprio interesse, são trazidas para as casas espiritualistas de diversos matizes, são esclarecidas e levadas para as colônias espirituais. Sabe-se que as hierarquias espirituais do Cristo já retiraram desse umbral pesado do planeta todos esses chefões e já foram banidos do planeta. Sabe-se também que até o mês de março próximo serão retirados desse mesmo umbral um bilhão de espíritos que não guardam o interesse nos caminhos do bem. Sofrerão a redução vibratória do corpo astral/emocional e serão levados para reencarnarem em planetas também de 3ª dimensão tipo homem da caverna. Começarão por impulsionar a genética daquelas criaturas que darão os primeiros passos como humanos. Finalizando: a transição planetária significa que até 2022 a limpeza deverá estar concluída; até 2057 todas as alterações geofísicas finalizadas. O planeta Terra estará então na 5ª dimensão. Prevê-se que dentro de cento e cinquenta anos não existirá nas organizações terrestres nem política e nem religiões. A humanidade já esclarecida entenderá que para se ligar como Criador não precisa de intermediários. A recomendação veiculada através dos canalizadores se resume em: reflexão, amor incondicional e gratidão. Com este procedimento o medo deixa de existir, as vibrações mentais se equilibram e os conflitos não acontecem. Isto é tudo o que os trevosos não querem. Cuidemo-nos.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta

jlmirria@gmail.com

