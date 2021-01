ÁTRIOS – Estou à porta e bato!

Existem coisas que são essenciais em nossas vidas, e entre elas podemos destacar aquela que precisa ser prioridade, porque é a base e o sustento de tudo, e dela dependem todas as demais. “A nossa relação pessoal e íntima com Deus é a coisa mais importante que existe”, ensina Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova. É esse o ponto de partida de todas as coisas, a fonte de tudo, pois quando Deus está no lugar que é Dele, isto é, no centro da nossa vida, as demais coisas e pessoas consequentemente serão valorizadas e estarão no seu devido lugar.

Uma vez que entendemos o caminho a ser trilhado, o itinerário que somos convidados a trilhar, conseguimos estabelecer metas, nos unir mais a Deus, viver uma transformação que realizará de fato a verdadeira Revolução!

Átrios é o tema proposto ao nosso próximo encontro “Revolução Jesus”, que diz de um espaço, de um lugar de encontro, referenciado no Antigo Testamento, onde era prestado culto a Deus. Mas Átrios também diz de duas câmaras coletoras no coração do homem, este que bombeia sangue, leva e mantém a vida de todo o organismo. É o coração, que como figura de linguagem, também diz de um lugar de encontro e habitação de Deus, onde o Senhor bate à porta e pede entrada (Ap 3,20).

Você é convidado a compor esta relação. Deus insiste conosco, Ele quer estabelecer comunhão, intimidade com os seus filhos, e isto é um privilégio, uma graça. E convite é convite, não cabe desfeita, precisamos aceitar e nos abrir. Por isso, a “Revolução Jesus” só pode acontecer a partir de uma experiência profunda e concreta de encontro pessoal com Cristo.

Não basta um encontro, mas sim, um contínuo encontro, a busca de um relacionamento profundo com aquele que é o Amado das nossas almas. Ansiamos por intimidade com Deus, por essa relação profunda com Ele. Entender a vida interior e compreender o caminho a ser trilhado para isso, nos fará cada vez mais unidos a Ele, nos fará cada vez mais santos.

Se realmente queremos trilhar esse caminho de ascese espiritual, precisamos estar dispostos, decididos, abertos, investirmos, cultivarmos essa relação. Deus tem uma forma pessoal de se relacionar com cada um de nós, porque somos únicos, e é assim que Ele nos vê. Entender esta linda, misteriosa e grandiosa jornada nos levará à descoberta real de quem Deus é, quem nós somos e para que existimos afinal.

É na nossa relação pessoal e íntima com Deus que encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa existência. Pare um pouco… perceba… escute… abra-se… porque Ele está batendo e espera a sua resposta!

Tiago Marcon

missionário celibatário da Comunidade Canção Nova, apresentador do programa de TV “Revolução Jesus” e autor dos livros: “Em busca do Reino de Uranôn”, “A normal vida secreta de um jovem”, “Os Castos e os Gastos – Descubra os ganhos e as

perdas da castidade e

“Átrios – Segredos da vida íntima com Deus”.

